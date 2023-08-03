بعد الإصابة المروعة.. مارسيلو يعتذر وكريستيانو رونالدو يعلق (فيديو صادم)

قدم النجم البرازيلي مارسيلو اعتذار لتسببه في إصابة مروعة لمدافع نادي أرجنتينوس جونيورز، لوتشيانو سانشيز، يوم الثلاثاء الماضي، خلال مباراة ضمن مسابقة "كوبا ليبرتادوريس".

وداس مارسيلو لاعب نادي فلومينينسي البرازيلي، على ساق لوتشيانو سانشيز، البالغ من العمر 29 عاما، "بشكل غير عمدي" أثناء مراوغته، ما تسبب في كسر بركبة اللاعب الأرجنتيني.

لمشاهدة "الواقعة" من هنا فيديو مروع.

وتلقى مارسيلو، لاعب ريال مدريد السابق، بطاقة حمراء ليغادر أرض الملعب باكيا ومتأثرا بالإصابة القوية التي تسبب فيها للاعب الفريق المنافس، فيما كان اللاعب الأرجنتيني يتلوى من الألم على أرض الملعب محاطا بلاعبي الفريقين.

ووجه مارسيلو رسالة اعتذار عبر حسابه على موقع "تويتر" للوتشيانو سانشيز، حيث جاء فيها: "اليوم، كان عليّ أن أعيش لحظة صعبة للغاية على أرض الملعب. لقد ألحقت إصابة بزميل عن غير قصد. أتمنى لك الشفاء العاجل، لوتشيانو سانشيز".

Hoy me ha tocado vivir un momento muy difícil dentro del campo. Sin querer he lesionado a un compañero de profesión. Quiero desearte la mejor recuperación posible, Luciano Sánchez. Toda la fuerza del mundo! 💜🙏🏾#M12pic.twitter.com/vaG04hvioW — Marcelotwelve (@MarceloM12) August 2, 2023

وقرر النجم البرتغالي، ​كريستيانو رونالدو،​ قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم، التفاعل مع اعتذار زميله السابق في ريال مدريد، ​مارسيلو​ لاعب فريق أرجنتينيوس، بوضع تعليق عبارة عن رمز تعبيري عاطفي.

المصدر: "twitter/marcelom12"