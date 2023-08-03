فضيحة تزوير ومحسوبية.. فتح تحقيق في الصومال بسبب "العداءة" نصرة أبو بكر (فيديو)

قرر وزير الشباب والرياضة الصومالي إيقاف رئيسة اتحاد ألعاب القوى في بلاده وبدء إجراءات قانونية بعد أن احتاجت عداءة لأكثر من 21 ثانية لإكمال سباق 100 متر في دورة الألعاب الجامعية.

وشاركت نصرة أبو بكر علي (20 عاما) في سباق 100 متر للسيدات في ألعاب القوى للجامعات بالصين، لكنها أنهت السباق في المركز الأخير وبفارق أكثر من عشر ثوان خلف الفائزة بالسباق بزمن قدره 11.58 ثانية.

وانتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لنصرة أبو بكر علي، يظهر بشكل واضح بأن الفتاة ليست مدربة ولا تملك بنية رياضية، وجاءت في المركز الأخير بفارق كبير عن الجميع، ولم تكن في إطار الشاشة عند وصول بقية العداءات إلى خط النهاية، مما جعل الصوماليون ينتقدون هذه الفضيحة.

رئيسة الاتحاد الصومالي لألعاب القوى اختارت ابنة أختها للمشاركة في سباق 100متر خلال رياضة دولية أقيمت في الصين قبل أمس، الفتاة ليست مدربة ولا تملك بنية رياضية وأصبحت في المركز الأخير بفارق كبير عن الجميع مما جعل الصوماليون ينتقدون هذه الفضيحة فأصدر الاتحاد الصومالي اعتذار عما حدث. pic.twitter.com/iHMzghzxXa — إياد الحمود (@Eyaaaad) August 3, 2023

وقال محمد باري محمود، وزير الرياضة الصومالي: إن تحقيقا أشرفت عليه اللجنة الأولمبية الصومالية كشف عن أن نصرة ليست رياضية أو عداءة.

وأضاف الوزير في بيان: "رئيسة الاتحاد الصومالي لألعاب القوى خديجة عدن ضاهر تورطت في إساءة استغلال السلطة والمحسوبية وتشويه صورة البلاد في محفل دولي"، ولم يوضح تفاصيل عن اتهام المحسوبية.

وتابع: "وتعلن الوزارة عزمها اتخاذ إجراء قانوني ضد رئيسة الاتحاد الصومالي لألعاب القوى والمسؤولين عن التزوير باتحاد الرياضات الجامعية الصومالي".

وأضافت الوزارة أن التحقيق كشف عن عدم وجود اتحاد مسجل للرياضات الجامعية بالبلد الإفريقي.

المصدر: وكالات