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بنزيما يقود الاتحاد السعودي للفوز على الشرطة العراقي (فيديو)

الرياضة

بنزيما يقود الاتحاد السعودي للفوز على الشرطة العراقي (فيديو)
twitter/ittihad
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فاز نادي الاتحاد السعودي على نادي الشرطة العراقي (2-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال لكرة القدم.

وضع المدافع السعودي أحمد بامسعود "النمور" في المقدمة بهدف سجه في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول.

ورد الفريق العراقي بهدف التعادل بحلول الدقيقة 80 عبر لاعبه عبد المجيد أبو بكر.

ومن ثم اقتنص المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدف الفوز للفريق السعودي من ضربة جزاء في الدقيقة 84 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)، بمدينة الطائف.

بينما ساد التعادل السلبي "الديربي" التونسي الذي جمع فريقي الترجي الرياضي والصفاقسي.

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وحقق نادي الاتحاد انتصاره الثالث على التوالي، ليتربع على عرش صدارة المجموعة الأولى (A) بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، ويتأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة رفقة نادي الشرطة، الذي احتل مركز الوصافة برصيد أربع نقاط.

وضرب نادي اتحاد جدة موعدا في الدور ربع النهائي للبطولة مواعدا مع الفريق السعودي الآخر الهلال وصيف بطل المجموعة الثانية.

بينما سيواجه نادي الشرطة بطل المجموعة الثانية نادي السد القطري.

بينما ودع ناديا الترجي الرياضي والصفاقسي البطولة بعد أن احتلا المركزين الثالث والرابع في جدول الترتيب.

المصدر: RT 

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