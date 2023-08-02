الهلال السعودي يهزم الوداد المغربي في كأس الملك سلمان (فيديو)

انتزع نادي الهلال السعودي بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال لكرة القدم، من الوداد الرياضي المغربي إثر فوزه عليه بهدفين لهدف اليوم الأربعاء.

وأحرز هدفي "الزعيم" السعودي كل من لاعبي خط الوسط الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش، والبرتغالي روبين نيفيز، في الدقيقتين (41 و66) على الترتيب.

هدف الهلال الاول عن طريق سافيتش اسيست سعود عبدالحميد 💙💙🤩



#الهلال_الوداد

pic.twitter.com/OSde0ZxlgX — ‏اهداف الهلال 🎬 (@m240c) August 2, 2023

في المقابل، سجل المهاجم المغربي، سيف الدين بوهرة، هدف فريقه الوحيد عند الدقيقة 64 من عمر المباراة التي جرت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة) في مدينة أبها السعودية.

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ورفع نادي الهلال رصيده بعد هذا الفوز إلى 4 نقاط، حيث تقدم إلى المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية (B)، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة رفقة المتصدر، السد القطري (7 نقاط) الذي تغلب بدوره على أهلي طرابلس الليبي بهدف وحيد.

في المقابل، تراجع نادي الوداد الرياضي إلى المركز الثالث برصيد نقطتين، ليودع البطولة رفقة نادي الأهلي صاحب المركز الرابع برصيد نقطتين أيضا.

المصدر: RT