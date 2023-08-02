ميسي يتفوق على رونالدو في موسوعة غينيس

كشفت إحصائية مثيرة عن تفوق الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي على غريمه ومنافسه كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، وهذه المرة وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وأوضحت الموسوعة العالمية أن ميسي هو أكثر لاعب كرة قدم في الوقت الحالي حقق أرقاما قياسية عبر تسجيله 41 رقما، متقدما على كريستيانو رونالدو برقم قياسي واحد.

ويتفوق ميسي بشكل واضح على رونالدو في عدد مرات الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، التي حصدها الأرجنتيني 7 مرات، مقابل 5 لكريستيانو وهو أقرب منافسيه.

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وبعد أن أمضى ميسي 21 عاما متتاليا بين جدران برشلونة منذ انضمامه عام 2000 كلاعب ناشئ، انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي ونشط معه موسمين، لينتقل بعدها إلى إنتر ميامي.

أما رونالدو فقد انتقل إلى الدوري السعودي مع النصر، بعد أن لعب 6 مواسم مع مانشستر يونايتد، لينتقل بعدها إلى ريال مدريد بين عامي 2009 و2018.



ويأتي بفارق كبير للغاية بعد ميسي ورونالدو، البولندي روبرت ليفاندوفكسي مهاجم برشلونة الذي حقق 9 أرقام قياسية، ويأتي بعده الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار جونيور نجما باريس سان جيرمان بواقع 5 و4 أرقام تواليا.

المصدر: "وكالات"