من بينهم عدوه الأول.. اختيارات غريبة من ميسي لأفضل زملاء بمسيرته

أثارت اختيارات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي لأفضل 10 زملاء له خلال مسيرته الكروية، الاستغراب.

وكشف ميسي، خلال مقابلة له مع Titan Sports عن زملائه المفضلين خلال مسيرته الكروية، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميرور": "رونالدينيو، ديكو، إيتو، لويس سواريز، تشافي، إنيستا، بوسكيتس".

وتابع: "كنت محظوظا بما يكفي للعب مع أفضل اللاعبين والاستمتاع معهم، بالحديث عن ذلك كدت أنسى نيمار لأن هناك الكثير من الناس".

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وأضاف ميسي: "يجب أن يكون هناك العديد من اللاعبين الذين نسيت ذكرهم، لقد كنت محظوظا بما يكفي للعب مع أفضل اللاعبين والمهاجمين زلاتان إبراهيموفيتش وديفيد فيا، وغيرهم الكثير، لقد كنت مرتاحا للعب معهم جميعا اللعب معهم سهل".

وكان ذكر اسم ابراهيموفيتش مثيرا للاستغراب كون العلاقة بين الثنائي لم تكن جيدة خلال فترة لعبهما معا في برشلونة.

وبدأت مسيرة ميسي الاحترافية في نادي برشلونة حيث سجل 672 هدفا في 778 مباراة، محققا ألقابا عديدة، وحفر اسمه بحروف من ذهب كأحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

وانتقل ميسي مؤخرا للدوري الأمريكي وتحديدا لفريق إنتر ميامي، إذ شارك في مباراتين حتى الآن مع الفريق نجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة آخر.

المصدر: "وسائل إعلام"