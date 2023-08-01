فكرنا في الانسحاب ولكن.. مرتضى منصور يهاجم حكم مباراة الزمالك ضد الشباب السعودي (فيديو)

وجه رئيس نادي الزمالك المصري المعزول بحكم قضائي، مرتضى منصور، انتقادات لاذعة للحكم الليبي عبد الواحد حريويدة، الذي أدار مباراته أمام فريق الشباب السعودي.

وخسر الزمالك أمام الشباب بهدف وحيد جاء من ضربة جزاء "مشكوك" في صحتها، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

وقال مرتضى في مقطع فيديو نشر رابطه عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "أقول للاعبي الزمالك أنتم أبطال: لقد لعبتم في ظروف لم أشاهد مثلها في حياتي".

facebook/Mr.Mortada.Mansour

وأضاف: "تحدثت مع أحمد مجاهد أحد مسؤولي تنظيم البطولة، أن التحكيم سيفسد المسابقة رغم التنظيم الرائع من السعودية".

وتابع: "الحكم الذي أدار لقاء الزمالك والشباب كان يريد أن يقتل لاعبي فريقنا، واحتسب ضربة جزاء غير صحيحة ضدنا".

وكشف مرتضى منصور: "كنت أنوي استدعاء بعثة الزمالك وعدم استكمال البطولة، ولكني تراجعت عن القرار احتراما للسعودية، وتقدمنا باحتجاج رسمي ضد الحكم وننتظر نتيجة هذا الاحتجاج".

وانتقد مرتضى انفعالات لاعبه عمرو السيسي، مؤكدا أن ما يفعله لا يليق بنادي الزمالك، وقد يحدث في أندية أخرى.

وهاجم مرتضى معلق اللقاء عيسى الحربين، مؤكدا أنه بالغ في الحديث عن الشباب وقلل من الزمالك بشكل مستفز، ولا يعلم معاييره في هذا التعليق مع أن الزمالك كان الأخطر.

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وأكد أن "التحكيم سيفسد البطولة، وسبق أن اشتكى الوداد والصفاقسي. نريد تحكيما عادلا أمام النصر السعودي الخميس المقبل".

وانتقد مرتضى قائد الزمالك السابق خالد الغندور قائلا: "حاربت من أجل ظهوره عبر القناة الناقلة للبطولة، وفي النهاية يخرج ليعلق على ضربة الجزاء الوهمية ضدنا بأن لها ما لها، وعليها ما عليها".

وأتم: "الشباب فريق كبير ولا يحتاج إلى مجاملات تحكيمية، وبانيغا لم يفعل شيئا في المباراة سوى تسجيل الهدف من ضربة الجزاء".

المصدر: وسائل إعلام