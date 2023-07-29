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الإخبارية السعودية: نادي النصر ينهي إجراءات التعاقد مع ماني

الرياضة

الإخبارية السعودية: نادي النصر ينهي إجراءات التعاقد مع ماني
Globallookpress
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أكدت قناة "الإخبارية" السعودية الحكومية، أن نادي النصر قد أتم إجراءات التعاقد مع المهاجم الدولي السنغالي ساديو ماني، قادما من نادي بايرن ميونخ الألماني.

ولم تكشف "الإخبارية" عن مدة وقيمة العقد وموعد الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ولكن خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، فابريزيو رومانو، ذكر أن الفريق السعودي سيدفع نحو 37 مليون يورو لشراء المدة المتبقية في عقد اللاعب السنغالي الذي يرتبط مع النادي البافاري حتى العام 2025.

وكان ماني انضم لبايرن ميونخ في يوليو 2022، قادما من نادي ليفربول الإنجليزي، وأحرز المهاجم الدولي السنغالي، 12 هدفا في 38 مباراة مع بايرن، واحد منها فقط بعد إصابة في الساق في نوفمبر الماضي حرمته من المشاركة في كأس العالم 2022.

وأوقف بايرن ماني لمباراة واحدة بسبب "سوء سلوك" في أبريل الماضي بعد أن قيل إنه ضرب زميله ليروي سانيه في غرفة تغيير الملابس بعد خسارة البايرن في دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي.

المصدر: الإخبارية السعودية

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