900 مليون يورو في الموسم الواحد.. تفاصيل عرض الهلال السعودي لضم مبابي

يجهز نادي الهلال السعودي عرضا ضخما لإغراء نجم باريس سان جيرمان، الدولي الفرنسي، كيليان مبابي، للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، الإيطالي فابريزيو رومانو، أن وفدا من نادي الهلال سيتوجه إلى العاصمة الفرنسية هذا الأسبوع لمحاولة إتمام صفقة التعاقد مع مبابي.

Al Hilal delegation, in Paris this week as they want to propose their plan to Kylian Mbappé 🔵🇸🇦



◉ Chance to join for just one year then leave in 2024.

◉ €200m fixed salary plus commercial deals/image rights up to €700m.



⚪️ PSG sources still feel he agreed with Real Madrid. pic.twitter.com/8cPBsm3Mkt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2023

وأضاف رومانو عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن النادي السعودي يريد ضم مبابي بعرض مالي كبير للغاية قيمته 900 مليون يورو.

وأوضح أن نادي الهلال يجهز لمبابي عقدا لمدة موسم واحد فقط، براتب سنوي قيمته 200 مليون يورو.

كما يشمل العرض السعودي إغراء النجم الفرنسي بعقود إعلانية وتجارية واستغلال حقوق الصورة بقيمة تصل إلى 700 مليون يورو.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2024، لكن النادي الباريسي يريد بيعه هذا الصيف حتى لا يرحل عنه مجانا عند نهاية عقده.

المصدر: فابريزيو رومانو