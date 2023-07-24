في مباراة مثيرة.. ريال مدريد يقلب الطاولة على ميلان (فيديو)

قلب ريال مدريد تخلفه بهدفين نظيفين أمام ميلان إلى فوز 3-2 في مباراة ودية أقيمت على ملعب "روز بول" في باسادينا الأمريكية يوم الاثنين، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وتقدم ميلان في الدقيقة 25 بهدف سجله مدافعه الإنجليزي فيكايو توموري بضربة رأس، ثم أضاف لوكا روميرو الثاني بتسديدة قوية من خارج المنطقة استقرت في سقف الشبكة قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق.

𝐇𝐈𝐆𝐇𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓𝐒 | Real Madrid 3-2 Milan



⚽️⚪️ Valverde '57 & '59, Viní Jr '84

⚽️🔴 Tomori '25, Romero '42



(@acmilan) pic.twitter.com/5nVZiW7SNQ — EuroFoot (@eurofootcom) July 24, 2023

ورد ريال مدريد بثلاثية في الشوط الثاني، حيث قلص الفارق عندما ارتكب حارس ميلان، ماركو سبورتييلو خطأ فادحا عندما أفلتت منه تسديدة ضعيفة من الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (57)، ثم أدرك اللاعب ذاته التعادل للريال بتسديدة قوية (59).

ومنح البرازيلي فينيسيوس جونيور الفوز لريال مدريد في الدقيقة 84.

المصدر: وكالات