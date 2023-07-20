كأس العالم للسيدات.. أستراليا تهزم إيرلندا بهدف (فيديو)

استهل منتخب أستراليا مشواره في نهائيات النسخة التاسعة من بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023، بالفوز على نظيره الإيرلندي بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس.

ويدين منتخب أستراليا بالفضل في انتصاره للمدافعة ستيفاني كاتلي، التي أحرزت هدف الفوز الوحيد لمنتخب بلادها عند الدقيقة 52 بعد ركلة جزاء على ملعب أستراليا بمدينة سيدني.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وحصد منتخب أستراليا نقاط المباراة الثلاث، حيث تصدرت جدول ترتيب المجموعة الثانية (B)، بانتظار نتيجة المباراة الثانية ضمن المجموعة بين منتخبي نيجيريا وكندا يوم غد الجمعة.

المصدر: RT