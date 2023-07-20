ليفربول يوافق على انتقال قائده للدوري السعودي.. وكلوب يعلق

أفادت تقارير صحفية بأن نادي ليفربول الإنجليزي وافق على انضمام قائد "الريدز" جوردن هندرسون إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، خبير سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، عبر حسابه على موقع "تويتر" أن الاتفاق تم بين ليفربول ونادي الاتفاق السعودي منذ أسبوع، ويتم حاليا الاتفاق على صيغة توقيع العقود، لانتقال هندرسون للنادي السعودي لمدة 3 سنوات.

وأشار رومانو أن أسطورة الكرة الإنجليزية ستيفين جيرارد المدير الفني لنادي الاتفاق السعودي، ينتظر وصول هندرسون بعد اتمام الصفقة.

twitter/FabrizioRomano

وأكد الصحفي ديفيد اورنستين التابع لشبكة "ذا أتليتك"، أن جوردن هندرسون مستعد لمغادرة معسكر ليفربول في ألمانيا في أي لحظة لتوقيع العقد مع نادي الاتفاق واتمام باقي الإجراءات.

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وعلق يورغان كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، خلال تصريحات صحفية على انتقال هندرسون إلى الاتفاق، قائلا: "لا يوجد ما أقوله حاليا، طالما لم يتم حسم الأمور بشكل نهائي فلا داعي للحديث عنها، ستكون هناك لحظة يجب وقتها الحديث عنها، ولكنها ليست الآن، لا أعلم أي شيء حاليا".

وأضاف: "بالنسبة لوسائل الإعلام يمكنها التكهن، وهو أمر أكثر متعة، ولكن إذا قلت أنا شيئا فسينتهي الأمر، وفي النهاية كل هذه القرارات أتخذها من قبلي لأنني أحترم اللاعبين كثيرا".

ويتواجد جوردن هندرسون (33 عاما) مع ليفربول حاليا في ألمانيا، الذي يخوض معسكرا لمدة 10 أيام استعدادا للموسم الكروي الجديد (2023-2024)، ومن المتوقع ألا يشارك في مباراة "الريدز" الودية أمام فريق فورث يوم الإثنين المقبل.

المصدر: وكالات