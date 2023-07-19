شاهد.. رباعية ليفربول في مرمى كارلسروه

تغلب فريق ليفربول على مضيفه نادي كارلسروه الألماني (4-2) في المباراة الودية بكرة القدم، التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن استعداداتهما للموسم الكروي الجديد (2023-2024).

وافتتح المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز التسجيل للفريق الإنجليزي، مبكرا بعد مرور ثلاث دقائق فقط من انطلاق صفارة البداية، بعد تمريرة من زميله النجم المصري محمد صلاح.

عمل متبادل بين صلاح ونونيز، والأخير يسكن الكرة الشباك 👌 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 19, 2023

ولكن الفريق الألماني رد بهدفين متتاليين عبر كل من اللاعبين، لارس ستيندل، وسيبستيان يونج في الدقيقتين (39، 50) على الترتيب.

وأدرك الهولندي كودي جاكبو التعادل "للريدز" بحلول الدقيقة 69، بعد تمريرة رأسية رائعة من زميله المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا، الذي اقتنص الفوز لفريقه بتسجيله هدفين متتاليين في غضون دقيقتين عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

جاكبو يستلم تمريرة رأسية من جوتا ويدور ثم يسدد بقوة في المرمى 👏#ليفربول_كارلسروه 2 - 2#استعدادات_ليفربولpic.twitter.com/Dx0wQeM95x — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 19, 2023

ثنائية رائعة من ديوجو جوتا في أقل من دقيقتين ✌️🎯pic.twitter.com/UVQlpXULPw — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 19, 2023

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ويخوض ليفربول معسكرا تدريبيا في ألمانيا، منذ يوم الاثنين الماضي، ويستمر لمدة 10 أيام، وسيلعب خلالها مباراة ودية أخرى ضد فريق جروتر فورت.

المصدر: RT