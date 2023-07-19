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محمد صلاح يوجه رسالة للأمة الإسلامية

الرياضة

محمد صلاح يوجه رسالة للأمة الإسلامية
Globallookpress
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وجه المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، رسالة تهنئة للمسلمين، بمناسبة بداية العام الهجري الجديد 1445.

وكتب محمد صلاح "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جاء فيها: "كل عام والأمة الإسلامية بخير وسعادة بمناسبة العام الهجري الجديد".

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ويشارك محمد صلاح (30 عاما) في معسكر ليفربول بألمانيا استعدادا للموسم الكروي الجديد (2023-2024).

المصدر: "twitter/MoSalah" 

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