محمد صلاح يغوص مع "البطة" في الثلج (فيديو)

شارك النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، بصور عن استعداداته للموسم الكروي الجديد (2023-2024).

ونشر محمد صلاح عدة صور عبر خاصية "ستوري" على موقع "إنستغرام" من بينها واحدة برفقة دمية "البطة" وهو في حوض للثلج لعمل الاستشفاء استعدادا للموسم.

instagram/mosalah

ويخوض النجم المصري مع "الريدز" معسكرا تدريبيا في ألمانيا، اعتبارا من اليوم الاثنين، ويستمر لمدة 10 أيام، وسيلعب خلالها مباراتين وديتين ضد فريقي كارلسروهر وجروتر فورت.

إلى ألمانيا من أجل استكمال استعدادات الموسم الجديد 🔴🙌 pic.twitter.com/9HTkwUy9Du — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 15, 2023

ونشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول صورا لجلسة تدريب الفريق التي ظهر فيها صلاح، وعلق قائلا: " بماذا يفكر الملك بالتدريبات؟".

في ماذا يفكر الملك بالتدريبات؟ 💭👑 pic.twitter.com/LNrj3vWXoc — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 16, 2023

بينما لم يكن البرازيلي فابينيو مدرجا في قائمة نادي ليفربول المسافرة إلى ألمانيا، بعد أنباء عن رغبة نادي اتحاد جدة بطل دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين في الموسم (2022-2023)، لخدماته مقابل 40 مليون دولار.

المصدر: "instagram/mosalah/twitter/LFC_Arabic"