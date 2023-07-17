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محمد صلاح يغوص مع "البطة" في الثلج (فيديو)

الرياضة

محمد صلاح يغوص مع
twitter/MoSalah
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شارك النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، بصور عن استعداداته للموسم الكروي الجديد (2023-2024).

ونشر محمد صلاح عدة صور عبر خاصية "ستوري" على موقع "إنستغرام" من بينها واحدة برفقة دمية "البطة" وهو في حوض للثلج لعمل الاستشفاء استعدادا للموسم.

محمد صلاح يغوص مع
instagram/mosalah

ويخوض النجم المصري مع "الريدز" معسكرا تدريبيا في ألمانيا، اعتبارا من اليوم الاثنين، ويستمر لمدة 10 أيام، وسيلعب خلالها مباراتين وديتين ضد فريقي كارلسروهر وجروتر فورت.

ونشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول صورا لجلسة تدريب الفريق التي ظهر فيها صلاح، وعلق قائلا: " بماذا يفكر الملك بالتدريبات؟".

بينما لم يكن البرازيلي فابينيو مدرجا في قائمة نادي ليفربول المسافرة إلى ألمانيا، بعد أنباء عن رغبة نادي اتحاد جدة بطل دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين في الموسم (2022-2023)، لخدماته مقابل 40 مليون دولار.

المصدر: "instagram/mosalah/twitter/LFC_Arabic"

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