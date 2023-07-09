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محمد صلاح ينشر مجموعة من الصور لاهتماماته أثناء إجازته

الرياضة

محمد صلاح ينشر مجموعة من الصور لاهتماماته أثناء إجازته
instagram/mosalah
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شارك النجم المصري، محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الانجليزي، متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي بمجموعة من الصور خلال قضائه إجازته الصيفية.

وظهر محمد صلاح بإطلالة على شاطئ أمام البحر، نالت إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

كما نشر عبر خاصية "ستوير" في تطبيق "إنستغرام" مقطع فيديو وهو يمارس الرياضة على جهاز الجري، فضلا عن عن صور أخرى، على غرار رقعة شطرنج.

محمد صلاح ينشر مجموعة من الصور لاهتماماته أثناء إجازته
instagram/mosalah
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المصدر: "instagram/mosalah" 

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