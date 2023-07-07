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ليفربول يعلق على صورة مشتركة لمحمد صلاح مع محمد رمضان

الرياضة

ليفربول يعلق على صورة مشتركة لمحمد صلاح مع محمد رمضان
twitter/MoSalah
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علق نادي ليفربول الإنجليزي على صورة جمعت نجمه المصري محمد صلاح مع مواطنه الممثل محمد رمضان، في إحدى المناطق الساحلية التي قام النجمان بنشرها عبر حساباتهما.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول صورة محمد صلاح مع محمد رمضان، وأرفقها بتعليق "1 صورة و2 أسطورة"، لتنال إعجاب متابعي الصفحة التي يتابعها أكثر من 5 ملايين.

وحرص محمد رمضان على نشر صورته مع محمد صلاح، وعلق قائلا "يا حبيبي يا مو”، كما نشر نجم ليفربول بدوره الصورة عبر خاصية القصص القصيرة في موقع "إنستغرام".

ليفربول يعلق على صورة مشتركة لمحمد صلاح مع محمد رمضان
instagram/mohamedramadanws

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ويُذكر أن محمد رمضان تحدث، قبل نحو شهر، عن علاقته بمواطنه النجم، محمد صلاح، خلال استضافته ببرنامج "ضيفي" الذي يبثه تلفزيون "الشرق" قائلا "أنا ومحمد صلاح أصدقاء جدا، يمكن الناس متعرفش ده لكن أصحاب ودائما على تواصل مع بعض...".

المصدر: وسائل إعلام 

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