"ايه صلاح الحلو ده" باليونان.. محمد صلاح يشعل منصات التواصل مع أحمد سعد بالرقص والغناء (فيديو)

أشعل النجم المصري محمد صلاح، منصات التواصل الاجتماعي خلال الإجازة الصيفية التي يقضيها حاليا في اليونان، حيث ظهر برفقة اللاعب أحمد حسن كوكا والمطرب أحمد سعد.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمحمد صلاح وهو يغني رفقة المطرب المصري أحمد سعد، واللاعب أحمد حسن كوكا، مهاجم نادي ألانياسبور التركي، في جزيرة ميكونوس اليونانية وسط حالة إعجاب واسعة من المتواجدين.

ونشر أحمد سعد، صاحب أغنية "ايه اليوم الحلو ده"، مقطع فيديو عبر صفحته على موقع "إنستغرام"، حيث يظهر فيه وهو يؤدي أغنيته الشهيرة التي تفاعل معها محمد صلاح بالرقص والترديد.

وأرفق أحمد سعد مقطع الفيديو بتعليق قال فيه "ايه صلاح الحلو ده"، كما وضع معه "إيموجي" قلب أحمر، وتعبيرا عن الشكر والامتنان للاعب المصري.

المصدر: وسائل إعلام