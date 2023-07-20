 
مباشر

سان جيرمان يغري مبابي بعقد خيالي

الرياضة

سان جيرمان يغري مبابي بعقد خيالي
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vpxg

يرفض باريس سان جيرمان الاستسلام أمام رغبة كيليان مبابي نجم الفريق في الرحيل عند نهاية عقده في يونيو 2024.

وفجرت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية مفاجأة بأن ملاك النادي الباريسي يجهزون عقدا مدى الحياة لمبابي.

وأضافت: "باريس سيحاول إقناع مبابي بالتجديد، وملاكه في قطر أعطوا الضوء الأخضر لبنود عقد مدى الحياة".

وأشارت إلى أن العقد سيكون مدته 10 سنوات أو أكثر، سيتقاضى خلالهم كيليان مبابي مليار يورو.

في المقابل، أشار مراسل برنامج "الشيرنغيتو" إلى أن ناصر الخليفي رئيس النادي يتجنب التواصل البصري مع مبابي.

وتابع: "الخليفي يتعامل بكل ود وترحاب مع جميع اللاعبين مع استئناف التدريبات بعكس مبابي، فالعلاقة بينهما متوترة وباردة".

إقرأ المزيد
بعد شائعات رحيله.. نيمار يكشف موقفه من الاعتزال الدولي ومستقبله مع سان جيرمان
بعد شائعات رحيله.. نيمار يكشف موقفه من الاعتزال الدولي ومستقبله مع سان جيرمان

واصل: "اكتفى رئيس النادي الباريسي بتحية قصيرة وباردة، ولم ينظر حتى إلى كيليان في عينيه".

من جانبها، علقت صحيفة "ماركا" على مشاركة مبابي في تدريبات الفريق الباريسي، صباح اليوم الخميس.

وقالت: "كيليان دخل الملعب رفقة شقيقه الأصغر إيثان، وبدا منعزلا وهادئا، ويكتفي بنظرات حادة، دون التفاعل بشكل طبيعي مع زملائه".

كما تكهن برنامج "الشيرنغيتو" بأن كيليان مبابي قد لا يسافر مع بي إس جي في جولته الصيفية باليابان.

وبرر بأن الإدارة الباريسية تنتظر الرد النهائي من النجم الفرنسي بشأن المهلة التي منحها له الخليفي، لتجديد عقده.

المصدر: "وسائل إعلام"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا