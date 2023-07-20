سان جيرمان يغري مبابي بعقد خيالي

يرفض باريس سان جيرمان الاستسلام أمام رغبة كيليان مبابي نجم الفريق في الرحيل عند نهاية عقده في يونيو 2024.

وفجرت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية مفاجأة بأن ملاك النادي الباريسي يجهزون عقدا مدى الحياة لمبابي.

وأضافت: "باريس سيحاول إقناع مبابي بالتجديد، وملاكه في قطر أعطوا الضوء الأخضر لبنود عقد مدى الحياة".

وأشارت إلى أن العقد سيكون مدته 10 سنوات أو أكثر، سيتقاضى خلالهم كيليان مبابي مليار يورو.

في المقابل، أشار مراسل برنامج "الشيرنغيتو" إلى أن ناصر الخليفي رئيس النادي يتجنب التواصل البصري مع مبابي.

وتابع: "الخليفي يتعامل بكل ود وترحاب مع جميع اللاعبين مع استئناف التدريبات بعكس مبابي، فالعلاقة بينهما متوترة وباردة".

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واصل: "اكتفى رئيس النادي الباريسي بتحية قصيرة وباردة، ولم ينظر حتى إلى كيليان في عينيه".

من جانبها، علقت صحيفة "ماركا" على مشاركة مبابي في تدريبات الفريق الباريسي، صباح اليوم الخميس.

وقالت: "كيليان دخل الملعب رفقة شقيقه الأصغر إيثان، وبدا منعزلا وهادئا، ويكتفي بنظرات حادة، دون التفاعل بشكل طبيعي مع زملائه".

كما تكهن برنامج "الشيرنغيتو" بأن كيليان مبابي قد لا يسافر مع بي إس جي في جولته الصيفية باليابان.

وبرر بأن الإدارة الباريسية تنتظر الرد النهائي من النجم الفرنسي بشأن المهلة التي منحها له الخليفي، لتجديد عقده.

المصدر: "وسائل إعلام"