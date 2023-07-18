منتخب روسيا للسيدات يهزم إيران (فيديو)

فاز المنتخب الروسي للسيدات لكرة القدم، على نظيره الإيراني بهدفين من دون رد، في المباراة الدولية الودية، التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في مدينة نوفوغورسك.

وسجلت هدفي روسيا كل من اللاعبتين يكاترينا براتكو وأليونا أندريفا بحلول الدقيقتين (45، 51) على الترتيب.

وحقق منتخب روسيا فوزه الثاني على ضيفه الإيراني، بعد الأول بأربعة اهداف من دون رد، في اللقاء الودي الذي جمعهما يوم الجمعة الماضي، بمدينة قازان.

Бууууууум ☄️



Татьяна Данилочкина из космоса запустила комету, а она приземлилась точно в цель.



Вот такую красоту забивают в матчах женских юниорских сборных на УТС в Казани! pic.twitter.com/x2bdMrPdaz — РФС (@rfsruofficial) July 16, 2023

يذكر أن الاتحادين الدولي "FIFA" والأوروبي "UEFA" قررا يوم 28 فبراير 2022، منع المنتخبات والأندية الروسية والبيلاروسية من المشاركة في جميع المسابقات الدولية، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: "russian.rt.com"