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غضب شديد بسبب فيديو ساخر.. إسبانيا تعتذر لتصرف بعض لاعبات منتخب السيدات

الرياضة

غضب شديد بسبب فيديو ساخر.. إسبانيا تعتذر لتصرف بعض لاعبات منتخب السيدات
AFP /ANDER GILLENEA
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قدم الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الاعتذار للشعب النيوزيلندي بعد محاولة لاعباته تقليد رقصتهم الشعبية الشهيرة التي تسمى "الهاكا"، في وقت كانت السخرية بادية على أدائهن.

وتستضيف نيوزلندا مشاركة مع أستراليا نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات، خلال الفترة ما بين 10 يوليو و20 أغسطس 2023، وهي النسخة الأولى التي ستجري بمشارك 32 منتخبا بدلا من 24.

واعتذرت لاعبة المنتخب الإسباني، إيفانا آندريس، عبر مقطع فيديو، مبررة الموقف بقولها: "نحن في نيوزيلندا منذ أيام قليلة فقط، علينا أن نتعلم الكثير بخصوص ثقافتهم".

وأجمعت التعليقات وردود الفعل بحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية على أن التصرف أثار الاستياء لدى الشعب النيوزيلندي ووصفوه بأنه تقليل من احترام ثقافتهم وتاريخهم، وردة الفعل هذه دفعت الصفحات الرسمية للمنتخبات إلى المسارعة لحذف جميع مقاطع الفيديو المسيئة.

و"الهاكا" هي رقصة تقليدية شهيرة عند شعوب الماوري، حيث تؤديها في مختلف المناسبات من أجل لفت انتباه البقية، سواء قبل الحروب أو الاحتفالات والأحداث المهمة، في حين تعتبر محاولة تقليدها بطريقة سيئة قلة احترام.

يذكر أن المنتخب الإسباني سيستهل مشواره في مونديال 2023، بمواجهة نظيره الكوستاريكي يوم الجمعة المقبل، وذلك في إطار منافسات المجموعة الثالث (C) التي تضم أيضا منتخبي زامبيا واليابان.

المصدر: وكالات 

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