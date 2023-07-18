غضب شديد بسبب فيديو ساخر.. إسبانيا تعتذر لتصرف بعض لاعبات منتخب السيدات

قدم الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الاعتذار للشعب النيوزيلندي بعد محاولة لاعباته تقليد رقصتهم الشعبية الشهيرة التي تسمى "الهاكا"، في وقت كانت السخرية بادية على أدائهن.

وتستضيف نيوزلندا مشاركة مع أستراليا نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات، خلال الفترة ما بين 10 يوليو و20 أغسطس 2023، وهي النسخة الأولى التي ستجري بمشارك 32 منتخبا بدلا من 24.

واعتذرت لاعبة المنتخب الإسباني، إيفانا آندريس، عبر مقطع فيديو، مبررة الموقف بقولها: "نحن في نيوزيلندا منذ أيام قليلة فقط، علينا أن نتعلم الكثير بخصوص ثقافتهم".

Spain captain Ivana Andres has apologized to the Maori people of New Zealand for a video showing four members of her country's #FIFAWomensWorldCup squad mocking the traditional haka, which was recently shared on social media. https://t.co/HABEZdib4y — NBC10 Philadelphia (@NBCPhiladelphia) July 17, 2023

4 players from the Spanish women's team mocks the New Zealand Māori haka during training and the official website of Spain (@SEFutbolFem) publishes it, creating a wave of indignation among the 15% of the population of Māori origin, 4.5M people.



What a great lack of respect. 🤦 pic.twitter.com/9sUD3mgzbu — 𝘑𝘢𝘤𝘰𝘣 𝘛𝘢𝘺𝘭𝘰𝘳.🧣 (@__JacobTaylor) July 15, 2023

وأجمعت التعليقات وردود الفعل بحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية على أن التصرف أثار الاستياء لدى الشعب النيوزيلندي ووصفوه بأنه تقليل من احترام ثقافتهم وتاريخهم، وردة الفعل هذه دفعت الصفحات الرسمية للمنتخبات إلى المسارعة لحذف جميع مقاطع الفيديو المسيئة.

و"الهاكا" هي رقصة تقليدية شهيرة عند شعوب الماوري، حيث تؤديها في مختلف المناسبات من أجل لفت انتباه البقية، سواء قبل الحروب أو الاحتفالات والأحداث المهمة، في حين تعتبر محاولة تقليدها بطريقة سيئة قلة احترام.

يذكر أن المنتخب الإسباني سيستهل مشواره في مونديال 2023، بمواجهة نظيره الكوستاريكي يوم الجمعة المقبل، وذلك في إطار منافسات المجموعة الثالث (C) التي تضم أيضا منتخبي زامبيا واليابان.

المصدر: وكالات