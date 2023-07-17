النجمة الروسية إيسينباييفا تستأنف العمل في اللجنة الأولمبية الدولية

أعلنت البطلة الأولمبية في رياضة القفز بالزانة، الروسية يلينا ايسينباييفا، أنها تخطط لاستئناف العمل في لجنة الرياضيين التابعة للجنة الأولمبية الدولية في سبتمبر المقبل.

وكتبت يلينا إيسينباييفا عبر شبكة "فكونتاكتي" للتواصل الاجتماعي: "يمكنني اليوم أن أعلن بكل سرور أنه في سبتمبر 2023 سأستأنف أنشطتي الدولية، وذلك لعدم وجود أي شك لدى المنظمة بما يتعلق بي، ولا أقع تحت أي مواد أو عقوبات".

كانت إيسينباييفا، البالغة من العمر 41 عاما، عضو في لجنة الرياضيين باللجنة الأولمبية الدولية منذ عام 2016.

وقررت يلينا إيسينباييفا، في وقت سابق، الانتقال للعيش في جزر الكناري في إسبانيا.

وكشفت شبكة "El Digital Sur"، أن نجمة القفز بالزانة السابقة، تعيش في مجمع فاخر في جزيرة تنريفي بإسبانيا.

وتفاجأت النائبة الأولى لرئيس لجنة الدوما الروسية للشؤون الدولية، سفيتلانا جوروفا، بالمعلومات التي تفيد بأن يلينا إيسينباييفا انتقلت للعيش في إسبانيا، بقولها: "كان هناك الكثير من القصص حول ايسينباييفا، لذا لن أصدق خبر الانتقال، ما لم أسمع من يلينا نفسها"، وذلك وفقا لصحيفة "غازيتا – Gazeta.Ru" الروسية.

وتعد يلينا إيسينباييفا، واحدة من ألمع الرياضيين في ألعاب القوى، بإحرازها ميداليتين ذهبيتين، في كل من أولمبياد أثينا 2004، وبكين 2008، وحصلت على الميدالية البرونزية في أولمبياد لندن 2012، وأحرزت ثلاث مرات بطولة العالم في الهواء الطلق، وأربع مرات بطلة للعالم داخل القاعة، وحطمت 28 رقما قياسيا في رياضة الوثب بالزانة.

المصدر: "russian.rt.com"