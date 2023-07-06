زوجة المتحدث باسم الكرملين تصف شريكها السابق في الرقص على الجليد بـ"بطل من هذا الزمان"

علقت البطلة الأولمبية في الرقص الفني على الجليد، تاتيانا نافكا، على خروج شريكها السابق، رومان كوستوماروف، اليوم الخميس من المستشفى بعد نحو 6 أشهر تقريبا لإصابته بالتهاب رئوي حاد.

وكتبت تاتيانا نافكا، زوجة المتحدث الرسمي الحالي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، عبر منصات التواصل الاجتماعي "روموتشكا، يا لها من فرحة أن أراك !!! إنه كوستوماروف الذي أعرفه. حقا بطل من زماننا!"، في إشارة إلى رواية "بطل من زماننا" أو "بطل من هذا الزمان" للروائي الروسي ميخائيل ليرمنتوف، التي كتبها في عام 1839، وعدلها في عام 1841، وهي مثال على رواية الرجل الزائد، حيث يلاحظ فيها البطل البايروني (أو المضاد) بيتشورين، والأوصاف الجميلة لجبال القوقاز.

ويذكر أن رومان كوستوماروف، البالغ من العمر 45 عاما، دخل المستشفى وخضع للعناية المركزة منذ 10 يناير بسبب التهاب رئوي حاد، تسبب في تلف الأوعية الصغيرة ونخر الأنسجة.

وأجريت لكوستوماروف عملية جراحية، حيث قال الأطباء المشرفين إن التدخل الجراحي كان ضروريا لإنقاذ حياة الرياضي الذي خسر ساقيه ويديه.

المصدر: russian.rt.com