كاد أن يسقط.. بيكهام يترنح خلال حفل تقديم ميسي

كاد النجم الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام، أحد ملاك نادي إنتر ميامي الأمريكي، أن يسقط على الأرض خلال حفل تقديم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يوم الاثنين، في ملعب "DRV PNK" بجنوب فلوريدا.

وترنح بيكهام عند توجهه للصعود إلى منصة التقديم، وكاد أن يسقط على الأرض، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت، إلا أنه نجح في استعادة توازنه في اللحظات الأخيرة.

David Beckham styled out the slip at Messi’s presentation 😅 pic.twitter.com/O4KXDDCUNU — B/R Football (@brfootball) July 17, 2023

وقال بيكهام، اللاعب السابق لنادي إنتر ميامي، وأحد ملاكه الحاليين: "قبل عشر سنوات، بدأت رحلتي لبناء فريق جديد، قلت حينها، أحلم بإحضار أفضل اللاعبين في العالم إلى جنوب فلوريدا وإلى المدينة العظيمة في ميامي، لاعبون شاركوا طموحنا في تنمية كرة القدم في هذا البلد".

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وتابع: "نحن سعداء جدا لأنكم جميعا هنا، للاحتفال بهذه اللحظة الرائعة، وهي لحظة سيشاهدها الجميع حول العالم، ينضم إلى عائلتنا لاعب وشخص رائع حقا".

وأتمّ ديفيد بيكهام: "الحلم أصبح حقيقة، نحن فخورون جدا بأنك اخترت نادينا للمرحلة التالية في مسيرتك، لذا أهلا بك ليونيل ميسي في إنتر ميامي".

ومن جهته، اعتبر المالك الإداري في النادي، خورخي ماس، أن ليونيل ميسي "أفضل لاعب على الإطلاق".

وانضم ليونيل ميسي (36 عاما) إلى صفوف نادي إنتر ميامي، لمدة موسمين ونصف، قادما من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة انتقال حر، ومن المتوقع أن يحصل "البرغوث" على راتب سنوي يقدر بمبلغ 60 مليون دولار.

المصدر: وكالات