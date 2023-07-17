عرش الصدارة وجائزة مالية كبرى.. الماتادور ألكاراز يصطاد عدة عصافير بحجر واحد (فيديو)

احتفظ النجم الإسباني الصاعد، كارلوس ألكاراز، بعرش صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، الصادر اليوم الاثنين.

وجاء ذلك بعد فوز كارلوس ألكاراز، لأول مرة خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، بلقب بطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، التي تجري على الملاعب العشبية، وبلغ مجموع جوائزها هذا العام أكثر من 44 مليون جنيه إسترليني.

وتمكن الماتادور الإسباني من الفوز على النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الثاني عالميا، إثر فوزه عليه بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين تفاصيلها كالتالي: (1-6) و(7-6) و(6-1) و(3-6) و(6-4) في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم أمس الأحد، واستغرقت أربع ساعات و42 دقيقة، ليحرمه من الدفاع عن لقب البطولة العريقة، وانتزاع صدارة التصنيف العالمي.

The Spanish sensation has done it 🇪🇸@carlosalcaraz triumphs over Novak Djokovic, 1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6, 6-4 in an all-time classic#Wimbledonpic.twitter.com/sPGLXr2k99 — Wimbledon (@Wimbledon) July 16, 2023

وأحرز ألكاراز ثاني أكبر لقب له في البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام" بعد فوز ببطولة أمريكا المفتوحة، التي تقام على ملاعب "فلاشينغ ميدوز" الصلبة، العام الماضي، كما بات ثالث إسباني يتوج على الملاعب العشبية في العاصمة الإنجليزية بعد مانولو سانتانا عام 1966 ورافائيل نادال عامي (2008 و2010).

وأصبح كارلوس ألكاراس، البالغ من العمر 20 عاما، ثالث أصغر لاعب يحرز بطولة ويمبلدون، بعد الألماني بوريس بيكر، والسويدي بيورن بورغ،

وحرم ألكاراس أيضا دجوكوفيتش من معادلة الرقم القياسي في عدد الألقاب في ويمبلدون، الذي بقي في حوزة السويسري روجير فيدرر (8 ألقاب)، وكذلك معادلة الرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام" في فئتي الرجال والسيدات والموجود بحوزة الأسترالية مارغاريت كورت.

كما ألحق ألكاراس أول هزيمة بالصربي على الملعب الرئيسي في ويمبلدون منذ سقوطه أمام التشيكي توماس بيرديخ عام 2013، واضعا حدا لسلسلة من 34 انتصارا تواليا لمنافسه، وحرمه من الظفر بلقبه الكبير الثالث هذا العام بعد أستراليا ورولان غاروس، في سعيه إلى أن يصبح أول لاعب منذ العام 1969 يرفع كؤوس البطولات الأربع الكبرى في عام واحد.

كما ثأر ألكاراز لخسارته الدرامية أمام دجوكوفيتش في الدور نصف النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة 2023 "رولان غاروس"، بعد تعرضه لتشنجات في جسمه.

وحصل كارلوس ألكاراز، بفوزه بلقب بطولة ويمبلدون 2023، على جائزة مالية قدرها (2.35) مليون جنيه إسترليني (2.75 مليون يورو)، بينما نال دجوكوفيتش جائزة مالية بلغت 1.175 مليون جنيه إسترليني (1.367 مليون يورو).

وفي ما يلي ترتيب اللاعبين العشرة الأوائل في التصنيف الجديد للاعبي التنس المحترفين:

1- الإسباني كارلوس ألكاراز – (9675) نقطة

2- الصربي نوفاك دجوكوفيتش – (8795) نقطة

3- الروسي دانييل مدفيديف – (6520) نقطة

4- النرويجي كاسبر رود – (5005) نقطة

5- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس – (4850) نقطة

6- الدنماركي هولغر رون – (4825) نقطة

7- الروسي أندري روبليف – (4525) نقطة

8- الإيطالي يانيك سينر – (3975) نقطة

9- الأمريكي تايلور فريتز – (3310) نقطة

10- الأمريكي فرانسيس تيافو – (3130) نقطة.

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المصدر: وكالات