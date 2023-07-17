النجم ألكاراز يكشف عن رأيه بأنس جابر

صرح النجم الاسباني كارلوس ألكاراز يوم الاثنين، بأنه توقع فوز اللاعبة التونسية أنس جابر بلقب بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى، مؤكدا أنها تستحق الفوز بلقب "غراند سلام".

وخسرت أنس جابر أمام منافستها التشيكية ماركيتا فوندروسوفا في المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون، بمجموعة مقابل مجموعتين، لتفشل التونسية في الفوز بلقب البطولة في النهائي الثاني على التوالي.

Leaving us with one final moment of brilliance 🇹🇳



This brutal backhand down the line from @Ons_Jabeur is Play of the Day brought to you by @BarclaysUK



#Wimbledonpic.twitter.com/WMm5UC64cM — Wimbledon (@Wimbledon) July 15, 2023

Marketa's magical moment 🏆



Marketa Vondrousova becomes the third Czech woman to win the ladies' singles title, defeating Ons Jabeur 6-4, 6-4#Wimbledonpic.twitter.com/AAHThI1ZYn — Wimbledon (@Wimbledon) July 15, 2023

"We're going to make it one day, I promise you"@Ons_Jabeur speaks after her #Wimbledon final defeat to Marketa Vondrousova pic.twitter.com/4OWGoBANUc — Wimbledon (@Wimbledon) July 15, 2023

وقال كارلوس ألكاراز، الفائز بلقب بطولة ويمبلدون 2023، في تصريح لقناة العربية، أنه توقع عودة أنس جابر في النتيجة بعد خسارتها المجموعة الأولى أمام فوندروسوفا.

وأضاف ألكاراز أن أنس جابر تذكره بمواطنه النجم رافائيل نادال الذي سبق وأن خسر مرتين على التوالي في نهائي ويمبلدون أيضا، عامي (2006 و2007)، قبل النجاح في التتويج بها عام 2008.

وأعرب النجم الإسباني الصاعد عن إعجابه بأنس جابر، ووصفها بالإنسانة الرائعة مضيفا أنه قريبا ستحقق لقب "غراند سلام".

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وعبر كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالميا، عن سعادته بالفوز بلقب بطولة ويمبلدون للتنس، مؤكدا أنه حقق حلم الطفولة، ويشعر بسعادة كبيرة بتحقيق اللقب أمام أسطورة مثل النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

المصدر: وكالات