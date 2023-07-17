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النجم ألكاراز يكشف عن رأيه بأنس جابر

الرياضة

النجم ألكاراز يكشف عن رأيه بأنس جابر
Legion-Media /Peter Van Den Berg
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صرح النجم الاسباني كارلوس ألكاراز يوم الاثنين، بأنه توقع فوز اللاعبة التونسية أنس جابر بلقب بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى، مؤكدا أنها تستحق الفوز بلقب "غراند سلام".

وخسرت أنس جابر أمام منافستها التشيكية ماركيتا فوندروسوفا في المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون، بمجموعة مقابل مجموعتين، لتفشل التونسية في الفوز بلقب البطولة في النهائي الثاني على التوالي.

وقال كارلوس ألكاراز، الفائز بلقب بطولة ويمبلدون 2023، في تصريح لقناة العربية، أنه توقع عودة أنس جابر في النتيجة بعد خسارتها المجموعة الأولى أمام فوندروسوفا.

وأضاف ألكاراز أن أنس جابر تذكره بمواطنه النجم رافائيل نادال الذي سبق وأن خسر مرتين على التوالي في نهائي ويمبلدون أيضا، عامي (2006 و2007)، قبل النجاح في التتويج بها عام 2008.

وأعرب النجم الإسباني الصاعد عن إعجابه بأنس جابر، ووصفها بالإنسانة الرائعة مضيفا أنه قريبا ستحقق لقب "غراند سلام".

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وعبر كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالميا، عن سعادته بالفوز بلقب بطولة ويمبلدون للتنس، مؤكدا أنه حقق حلم الطفولة، ويشعر بسعادة كبيرة بتحقيق اللقب أمام أسطورة مثل النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

المصدر: وكالات 

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