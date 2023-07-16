النصر السعودي يقدم عرضا بـ38 مليون يورو لضم بديل زياش

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل العرض الذي تقدم به نادي النصر السعودي لضم الفرنسي موسى ديابيمن بايرن ليفركوزن الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية..



وذكرت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، أن النصر قدم عرضا بقيمة 38 مليون يورو، بجانب 5 ملايين يورو إضافات إلى باير ليفركوزن، لضم نجمه ديابي.

وأضافت: "النصر يستهدف ضم ديابي، لتعويض فشل صفقة ضم المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي".

وأشارت: "ليفركوزن حدد 55 مليون يورو، للموافقة على رحيل ديابي"

ويلعب ديابي صاحب ال24 عاما بصفوف باير ليفركوزن منذ صيف 2019 حيث انضم إليه قادما من باريس سان جيرمان ويرتبط مع الفريق الألماني بعقد يمتد حتى صيف العام 2025.

وكان النصر اتفق مع تشيلسي على المقابل المادي لضم زياش هذا الصيف، كما خضع النجم المغربي للكشف الطبي قبل أن تنهار الصفقة. نهاية الشهر الماضي.

وذكر موقع "غول" العالمي حينها أن انتقال زياش إلى النصر، فشل بعد أن عدل النادي السعودي عرضه المالي للنجم المغربي، بسبب مخاوف من وجود إصابة في ركبته.

المصدر: وكالات