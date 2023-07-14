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بدون حراسة أو قيود.. ميسي يعيش حياة مختلفة (صور)

الرياضة

بدون حراسة أو قيود.. ميسي يعيش حياة مختلفة (صور)
AFP
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انتشرت صور ومقاطع فيديو في الساعات الماضية أظهرت حجم التغيير في حياة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقب انتقاله للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.

وظهر ميسي مع عائلته في أحد المتاجر الشهيرة في ميامي وهو يتسوق لشراء احتياجات المنزل دون وجود أي حراسة أمنية، أو تزاحم من قبل الجماهير لالتقاط الصور معه كما كانت العادة في أوروبا.

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شاكيرا تشارك في استقبال ميسي مع إنتر ميامي

وسبق وتحدث النجم الأرجنتيني عن مدى صعوبة الحياة في مدن مثل باريس وبرشلونة، وحجم الضغوطات التي تواجه كشخصية مشهورة من أجل الخروج والتمتع بحياة طبيعية رفقة عائلته.

ومن المقرر أن يشارك ميسي للمرة الأولى رفقة فريقه الأمريكي في التي تجمعه مع نظيره كروز أزول في بطولة كأس الرابطة، المقرر إقامتها في 21 من يوليو الجاري.

على أن يتم تقديم ميسي بشكل رسمي كلاعب جديد لنادي إنتر ميامي، في حفل سيقام الأحد المقبل هو والصفقة الجديد الأخرى سيرجيو بوسكيتس في حفل موسيقى ضخم بملعب الفريق.

وكان ميسي أعلن الشهر الماضي، أنه سينضم إلى إنتر ميامي الذي يشترك في ملكيته نجم كرة القدم السابق الإنجليزي، ديفيد بيكهام، بعد قرار رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي إثر انتهاء عقده بعد عامين من مغادرته برشلونة.

وسيتقاضى ميسي في فريقه الجديد، راتبا سنويا يتراوح بين 50 و60 مليون يورو، كما سيحصل أيضا على عوائد أخرى من منصة "APPLE TV" ومبيعات قمصان إنتر ميامي، كما ستكون له حصة في ملكية النادي بعد اعتزاله.

المصدر: "وسائل إعلام"

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