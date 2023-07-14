بدون حراسة أو قيود.. ميسي يعيش حياة مختلفة (صور)

انتشرت صور ومقاطع فيديو في الساعات الماضية أظهرت حجم التغيير في حياة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقب انتقاله للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.

وظهر ميسي مع عائلته في أحد المتاجر الشهيرة في ميامي وهو يتسوق لشراء احتياجات المنزل دون وجود أي حراسة أمنية، أو تزاحم من قبل الجماهير لالتقاط الصور معه كما كانت العادة في أوروبا.

No one knows Messi in Miami😂😂😂 pic.twitter.com/sSX3gOa7dx — Twilight (@the_marcoli_boy) July 14, 2023

🚨Lionel Messi spotted doing his grocery shopping in US ahead of his move to Inter Miami🇺🇸



Lionel Messi was spotted pushing a cart at US supermarket chain Publix in Miami, on Yesterday



The Argentine even had time to pose with some of his US fans during his shopping.… pic.twitter.com/CQkQTwV1S0 — 𝗣𝗛𝗜𝗟𝗜𝗣 𝗠𝗘𝗟𝗢 (@Philipmelo126) July 14, 2023

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وسبق وتحدث النجم الأرجنتيني عن مدى صعوبة الحياة في مدن مثل باريس وبرشلونة، وحجم الضغوطات التي تواجه كشخصية مشهورة من أجل الخروج والتمتع بحياة طبيعية رفقة عائلته.

ومن المقرر أن يشارك ميسي للمرة الأولى رفقة فريقه الأمريكي في التي تجمعه مع نظيره كروز أزول في بطولة كأس الرابطة، المقرر إقامتها في 21 من يوليو الجاري.

على أن يتم تقديم ميسي بشكل رسمي كلاعب جديد لنادي إنتر ميامي، في حفل سيقام الأحد المقبل هو والصفقة الجديد الأخرى سيرجيو بوسكيتس في حفل موسيقى ضخم بملعب الفريق.

وكان ميسي أعلن الشهر الماضي، أنه سينضم إلى إنتر ميامي الذي يشترك في ملكيته نجم كرة القدم السابق الإنجليزي، ديفيد بيكهام، بعد قرار رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي إثر انتهاء عقده بعد عامين من مغادرته برشلونة.

وسيتقاضى ميسي في فريقه الجديد، راتبا سنويا يتراوح بين 50 و60 مليون يورو، كما سيحصل أيضا على عوائد أخرى من منصة "APPLE TV" ومبيعات قمصان إنتر ميامي، كما ستكون له حصة في ملكية النادي بعد اعتزاله.

المصدر: "وسائل إعلام"