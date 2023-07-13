شاكيرا تشارك في استقبال ميسي مع إنتر ميامي

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة بشأن حفل تقديم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي مع فريقه الجديد.

ووفقا لصحيفة uol البرازيلية، فإن هناك مطربة لاتينية ستحيي حفل تقديم ميسي مع ناديه الجديد إنتر ميامي، بينما يرفض النادي الإفصاح عن أي تفاصيل تخص الحفل.

وأكدت الصحيفة البرازيلية أن هذه المطربة هي شاكيرا الصديقة السابقة لجيرارد بيكيه زميل ميسي السابق ضمن صفوف برشلونة.

ولن تكون شاكيرا في حفل تقديم ميسي بمفردها بل سيشهد الحفل تواجد مالوما، المقرر إقامته في السادس عشر من يوليو الجاري.

كما سيشهد الحفل، العديد من الفعاليات المميزة سواء داخل أو خارج الملعب، من أجل تقديم ميسي بشكل رسمي أمام الجماهير.

Ricardo Mayorga (ESPN) CONFIRMS: Shakira, Maluma and Bad Bunny will perform at Messi’s presentation on Sunday.



Inter Miami is preparing an amazing celebration to introduce the GOAT.🐐 pic.twitter.com/bU5cFAaFNn — FCB Albiceleste (@FCBAlbiceleste) July 11, 2023

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ومن المقرر أن يشارك ميسي للمرة الأولى رفقة فريقه الأمريكي في التي تجمعه مع نظيره كروز أزول في بطولة كأس الرابطة، المقرر إقامتها في 21 من يوليو الجاري.

على أن يتم تقديم ميسي بشكل رسمي كلاعب جديد لنادي إنتر ميامي، في حفل سيقام الأحد المقبل.

وكان ميسي أعلن الشهر الماضي، أنه سينضم إلى إنتر ميامي الذي يشترك في ملكيته نجم كرة القدم السابق الإنجليزي، ديفيد بيكهام، بعد قرار رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي إثر انتهاء عقده بعد عامين من مغادرته برشلونة.

وسيتقاضى ميسي في فريقه الجديد، راتبا سنويا يتراوح بين 50 و60 مليون يورو، كما سيحصل أيضا على عوائد أخرى من منصة "APPLE TV" ومبيعات قمصان إنتر ميامي، كما ستكون له حصة في ملكية النادي بعد اعتزاله.

المصدر: "وسائل إعلام"