قبل حفل تقديمه بناديه الجديد.. "حلم خاص" يتحقق لميسي (فيديو)

وصل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الثلاثاء، إلى مدينة ميامي الأمريكية تمهيدا لانضمامه إلى ناديه الجديد إنتر ميامي وتقديمه إلى وسائل الإعلام والجماهير.

وقبل أنه يتسنى له الوقت للتجول بالمدينة، أعلن ميسي على الفور عن إطلاق 'Messi Chicken Sandwich' وهو أحدث جزء في شراكته مع مطعم هارد روك الذي مثله كسفير للعلامة التجارية منذ عام 2021.



وظهر ميسي خلال فيديو ترويجي على "إنستغرام" في مطابخ مطعم هارد روك وعلق "حلم آخر يتحقق! يسعدني أن أقدم لكم ساندويتش دجاج ميسي الجديد التي أنشأتها مع هارد روك، وهو مستوحى من طعامي المفضل لا تفوت الفرصة! ".

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ومن المقرر أن يتم تقديم ميسي بشكل رسمي كلاعب جديد لنادي إنتر ميامي، في حفل سيقام الأحد المقبل.

وكان ميسي أعلن الشهر الماضي، أنه سينضم إلى إنتر ميامي الذي يشترك في ملكيته نجم كرة القدم السابق الإنجليزي، ديفيد بيكهام، بعد قرار رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي إثر انتهاء عقده بعد عامين من مغادرته برشلونة.

وسيتقاضى ميسي في فريقه الجديد، راتبا سنويا يتراوح بين 50 و60 مليون يورو، كما سيحصل أيضا على عوائد أخرى من منصة "APPLE TV" ومبيعات قمصان إنتر ميامي، كما ستكون له حصة في ملكية النادي بعد اعتزاله.

المصدر: instagram/leomessi