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حريق في ملعب القاهرة الدولي قبيل انطلاق لقاء الأهلي والزمالك (صور)

الرياضة

حريق في ملعب القاهرة الدولي قبيل انطلاق لقاء الأهلي والزمالك (صور)
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نشب حريق محدود في ملعب القاهرة الدولي، قبيل انطلاق مباراة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك في الجولة الـ31 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأكد وليد عبد الوهاب، رئيس هيئة ملعب القاهرة الدولي، أن الحريق كان نتيجة ماس كهربائي في أحد توصيلات جهاز تقنية الفيديو "الفار". 

وستقام المباراة في موعدها الطبيعي، الثامنة ونصف مساء حسب توقيت مصر.

وستكون مواجهة اليوم مباراة تحصيل حاصل للأهلي، الذي ضمن في الجولة الماضية التتويج بلقب الدوري للمرة الـ43 في تاريخه، ولكن ذلك لا يعني أن اللقاء لن يكون حامي الوطيس كما جرت العادة في المواجهات السابقة بين الغريمين.

المصدر: وكالات

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