مباشر.. حفل سحب قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026

في غضون دقائق فقط، سيتعرف 54 منتخبا في القارة الإفريقية على مسارهم من أجل المنافسة على بطاقات التأهل لنهائيات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكند والمكسيك في العام 2026.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في القارة السمراء إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان التي ستستضيف حفل قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات البطولة الأهم على مستوى المنتخبات.

6️⃣ Pots.

9️⃣ Groups.

6️⃣ Teams per group.



What are your FIFA World Cup 2026 ™️ Preliminary Draw - CAF predictions? 👀#WCQ | #WorldCup — #TotalEnergiesAFCONU23 🏆 (@CAF_Online) July 13, 2023

ويقدم موقع "RTarabic" تغطية حية ولحظة بلحظة، لفعاليات مراسم سحب القرعة.

ويشارك 54 منتخبا في تصفيات إفريقيا لمونديال 2026، بينها 10 منتخبات عربية وهي المغرب ومصر والجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا وجزر القمر والسودان وجيبوتي والصومال.

وستقسم المنتخبات الـ54 في القرعة إلى ستة مستويات استنادا إلى تصنيف "الفيفا" الأخير الصادر في يونيو الماضي، حيث ستوزع على تسع مجموعات من ستة منتخبات، بحيث يتأهل بطل كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات الموسعة التي ستضم 48 منتخبا بدلا من 32.

أما أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني في مجموعتها، فيتبارز المتأهل منها إثر ملحق قاري مع خمسة منتخبات في ملحق دولي لضمان مقعد إضافي في المونديال.

وفي ما يأتي المستويات الستة:

المستوى الأول: المغرب، السنغال، تونس، الجزائر، مصر، نيجيريا، الكاميرون، مالي، كوت ديفوار

المستوى الثاني: بوركينا فاسو، غانا، جنوب إفريقيا، الرأس الأخضر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا، زامبيا، الغابون، غينيا الاستوائية

المستوى الثالث: أوغندا، بنين، موريتانيا، كينيا، الكونغو، مدغشقر، غينيا بيساو، ناميبيا، أنغولا

المستوى الرابع: موزمبيق، غامبيا، سيراليون، توغو، تنزانيا، زمبابوي، جمهورية إفريقيا الوسطى، ملاوي، ليبيا

المستوى الخامس: النيجر، جزر القمر، السودان، رواندا، بوروندي، إثيوبيا، إسواتيني، بوتسوانا، ليبيريا

المستوى السادس: ليسوتو، جنوب السودان، موريشيوس، تشاد، سان تومي وبرينسيبي، جيبوتي، سيشل، إريتريا، الصومال.

نتيجة القرعة:

المجموعة الأولى:

المجموعة الثانية:

المجموعة الثالثة:

المجموعة الرابعة:

المجموعة الخامسة:

المجموعة السادسة:

المجموعة السابعة:

المجموعة الثامنة:

المجموعة التاسعة:

يتبع..

المصدر: RT