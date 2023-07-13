بنما تفجر مفاجأة مدوية في بطولة الكأس الذهبية

فجر منتخب بنما مفاجأة مدوية بإقصائه الولايات المتحدة المضيفة، الخميس، من نصف نهائي كأس "الكونكاكاف الذهبية" لكرة القدم، ليضرب موعدا في النهائي مع المكسيك الفائزة على جامايكا 3-0.

وودع أصحاب الأرض المسابقة بعد الخسارة أمام بنما بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل 1-1.

وانتزعت بنما التقدم في الدقيقة التاسعة من الوقت الإضافي عن طريق إيفان أندرسون، لكن بعد ست دقائق تمكن الأمريكيون من معادلة النتيجة عبر جيسوس فيريرا من تسديدة طائرة، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ لبنما وفازت بنتيجة 5-4.

وفي المباراة الثانية من الدور نصف النهائي، لم يواجه المنتخب المكسيكي مشاكل جمة لتخطي عقبة جامايكا، وتناوب على تسجيل الأهداف الثلاثة كل من هنري مارتن في الدقيقة الثانية، ولويس تشافيز (30)، وروبرتو ألفارادو (90+2).

وسيدخل المنتخب المكسيكي إلى المواجهة النهائية وهو المرشح الأوفر حظا ضد منتخب بنما الذي لم يسبق له الفوز باللقب، لكنه سبق أن بلغ النهائي في محطتين سابقتين عامي 2005 و2013 وخسرهما آنذاك أمام الولايات المتحدة.

وستقام المباراة النهائية في 16 يوليو الحالي.

المصدر: وكالات