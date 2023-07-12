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نجم منتخب بلجيكا يقف ضد قرار أقرته الحكومة لدعم المثليين

الرياضة

نجم منتخب بلجيكا يقف ضد قرار أقرته الحكومة لدعم المثليين
AFP
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انتقد البلجيكي توماس مونييه مدافع بوروسيا دورتموند الألماني حكومة بلاده، التي تبنت مؤخرا قانونا يدعم المثليين.

وأقرت الحكومة البلجيكية قانونا جديدا يعطي الحق للمواطنين بتعديل الجنس والاسم، وهو الأمر الذي يصب في صالح تلك الفئة.

ولم يرق هذا القانون لمونييه البالغ 31 عاما حيث نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" عبر فيها عن امتعاضه الشديد من هذه الخطوة.

وشارك مونييه رابطا لخبر يتعلق بإقرار الحكومة للقانون وأرفقه بتغريدة قال فيها: "سيخرج العالم عن السيطرة وبسرعة مذهلة، أشعر بالجنون".

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وأكد موقع rtbf البلجيكي أن مجلس الوزراء وافق على تشريع قانون سمي "إصلاح قانون المتحولين جنسيا"، والذي يتيح للمواطنين إمكانية تغيير الجنس والاسم الأول عدة مرات.

وألغى هذا القانون مادة قانونية سابقة تضمنت بعض أحكام قانون "المتحولين جنسيا" والصادر عام 2017.

وبموجب القانون الجديد أيضا سيتم السماح بتعديل الجنس والاسم الأول في السجل المدني عدة مرات، وينص القانون على أنه "من المهم احترام حقوق المتحولين جنسيا وأن يتمكنوا من تغيير تسجيل جنسهم، وفقا لهويتهم الجنسية دون إجراءات غير ضرورية أو معقدة".

وأكد الموقع أن هذا القانون سيركز في المرحلة الثانية على إمكانية الاعتراف بالأشخاص ذوي الهوية "غير الثنائية".

ويلعب الظهير الأيمن البلجيكي في صفوف بوروسيا دورتموند منذ رحيله عن باريس سان جيرمان في يوليو 2021.

ومنذ ذلك الوقت شارك مونييه في 75 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 3 أهداف ومنح زملاءه 8 تمريرات حاسمة.

المصدر: arabicpost

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