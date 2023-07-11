عملاق الدوري الإنجليزي يبدأ المفاوضات لضم المغربي أمرابط

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة نادي مانشستر يونايتد، بدأت تتحرك للتعاقد مع لاعب الوسط الدولي المغربي سفيان أمرابط من فيورنتينا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد مراسل شبكة "سكاي سبورتس ألمانيا"، فلوريان بليتينبيرغ، عبر حسابه في موقع "تويتر"، أن مانشستر يونايتد يراقب عن كثب أمرابط ويخطط للتوقيع معه.

ManUtd is monitoring Sofyan #Amrabat very closely.



At this stage, it’s not advanced but first

talks took place. #MUFC



➡️ Understand, that it could become a hot topic later in this window.



He’s also on the list of FC Bayern. But nothing concrete at this stage. @SkySportDE… pic.twitter.com/oYayIB5DHq — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 10, 2023

وأضاف: "في هذه المرحلة، (المفاوضات) ليست متقدمة، لكن المحادثات الأولى قد جرت بالفعل"، منوها أن انتقال أمرابط المحتمل إلى مانشستر يونايتد قد يصبح موضوعا ساخنا في وقت لاحق من سوق الانتقالات الحالية.

وأكد بليتينبيرغ، أن اسم أمرابط موجود أيضا على طاولة بايرن ميونخ الألماني لسوق الانتقالات، قبل أن يستدرك: "لكن، لا شيء ملموس في هذه المرحلة".

وارتبط اسم أمرابط بالانتقال إلى عدة أندية أوروبية هذا الصيف، أبرزها برشلونة وميلان، وذكرت تقارير صحفية أن فيورنتينا يطالب بنحو 30 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات نجمه المغربي.

المصدر: "سكاي سبورتس ألمانيا"