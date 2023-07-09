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الروسي روبليف يبلغ لأول مرة ربع نهائي ويمبلدون (فيديو)

الرياضة

الروسي روبليف يبلغ لأول مرة ربع نهائي ويمبلدون (فيديو)
AP /Kirsty Wigglesworth
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تأهل الروسي أندريه روبليف، إلى الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى المقامة على الملاعب العشبية، يبلغ مجموع جوائزها أكثر من 44 مليون جنيه إسترليني.

وجاء تأهل أندريه روبليف على حساب منافسه الكازاخستاني، ألكسندر بوبليك، إثر فوزه عليه بشق الأنفس بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، تفاصيلها كالتالي (7-5) و(6-3) و(6-7) و(6-7) و(6-4) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، واستغرقت ثلاث ساعات و19 دقيقة.

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ووصل أندريه روبليف (25 عاما) لأول مرة في مسيرته الاحترافية، إلى الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون، وسيواجه فيه الفائز من المباراة التي ستجمع اللاعبين البولندي هوبرت هوركاتش والصربي نوفاك دجوكوفيتش، في وقت لاحق من مساء اليوم الأحد أيضا.

المصدر: RT 

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