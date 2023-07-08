التونسية أنس جابر مازحة: "لا تخبروا زوجي.. استمتعت بمقابلة ومعانقة بيكهام".. فيديو

واصلت النجمة التونسية، أنس جابر، مشوارها وتصريحاتها المثيرة في بطولة ويمبلدون الإنجليزية للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، المقامة على الملاعب العشبية حاليا بالعاصمة لندن.

وصرحت أنس جابر، مازحة، بأنها "ربما استمتعت بعناق بيكام أكثر من الفوز على باي"، حيث جاء ذلك عقب فوزها على الصينية زهوتشان باي، بمجموعتين متتاليتين ونتيجة واحدة (6-1) و(6-1) في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة في الدور الثاني للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 44 مليون جنيه إسترليني.

"I'm glad my husband let me give him a hug" 😅



From David Beckham to skiing, there is never a dull moment when @Ons_Jabeur is behind the mic 🤣#Wimbledonpic.twitter.com/OXzoKum7OF — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2023

وأضافت أنس جابر بالقول "لا تخبروا زوجي، لكنني استمتعت بالعناق بالفعل، وبالمحادثة اللطيفة جدا معه (بيكهام)".

وقبل ذلك، قالت مازحة في تصريح لها أمام الجمهور، بعد مباراتها، إنها "سعدت بسماح زوجها لها بمعانقة بيكهام".

وكانت النجمة التونسية قد التقت يوم الأربعاء الماضي، بأسطورة كرة القدم الإنجليزي ديفيد بيكهام، حيث نشرت أنس من خلال حسابها على "تويتر" رسالة لبيكهام جاء فيها "إنها سعادة حقيقية وشرف كبير أن ألتقي بديفيد بيكهام. شكرا لك على هذا الوقت الملهم".

A pleasure and an honor to meet David Beckham, thank you for this inspiring moment 🤩 pic.twitter.com/eEk8N5tEMg — Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) July 5, 2023

وكانت النجمة التونسية قد أدلت بتصريحات مثيرة وطريفة، بعد فوزها في مباراتها الأولى ضمن البطولة، بقولها "أعشق كرة القدم. وعندما ألعب في مثل هذه الملاعب (ملاعب ويمبلدون العشبية) أشعر وكأنني أخوض مباراة كرة قدم، ولهذا السبب أتظاهر بأنني كريستيانو رونالدو من يلعب هنا"، وقد جاء ذلك قبل لقائها بديفيد بيكهام.

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وقالت أنس جابر، عندما ذكرتها المذيعة بذلك، "ألم أذكر بيكهام في المرة السابقة؟" فردت المذيعة، "لقد ذكرت رونالدو"، لتعلق التونسية ضاحكة "الآن أنا مثل بيكهام، وألعب مثله".

وكشفت أنس جابر أنها ناقشت مع ديفيد بيكهام، قائد منتخب إنجلترا ولاعب وسط مانشستر يونايتد وريال مدريد وباريس سان جيرمان سابقا، حول أشياء متنوعة، مثل كرة القدم والتنس بشكل عام، فيما عبر بيكهام عن اهتمامه بمشاهدة بعض المباريات في الولايات المتحدة.

وتابعت أنس جابر بالقول "أحب مقابلة هؤلاء الرياضيين، لأنني أؤمن بأنه يمكنني تعلم الكثير منهم، وأتمنى أن التقي به في مرات عديدة أخرى".

المصدر: وسائل إعلام