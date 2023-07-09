كريستيانو رونالدو يمنع زميله السابق من الانتقال إلى النصر السعودي

كشف الكولومبي خوان كوادرادو، عن رغبته في اللعب بجانب زميله السابق في فريق يوفنتوس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم.

وارتبط رونالدو بعلاقة صداقة مع خوان كوادرادو خلال السنوات الـ3 التي لعبها النجم البرتغالي مع يوفنتوس الإيطالي، في الفترة من 2018 إلى 2021.

ولم يتوصل كوادرادو لاتفاق لتجديد عقده مع يوفنتوس الذي انتهى في 30 يونيو الماضي، حيث يدرس عدة عروض في الوقت الحالي.

وتحدث اللاعب الكولومبي عن إمكانية الانتقال للدوري السعودي، لكنه قال مازحا إن كريستيانو رونالدو هو من يمنعه من الانتقال إلى النصر في الموسم المقبل.

وقال كوادرادو في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "في الوقت الحالي لا يزال لدي الحماس والرغبة للتنافس، بجانب رونالدو هناك، وهو لا يريدني".

Juan Cuadrado jokes that Ronaldo wouldn't want him in Saudi Arabia! 😂 pic.twitter.com/EhAKoTQVFU — Mail Sport (@MailSport) July 9, 2023

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وأتم: "وكيل أعمالي أندريه مارتينيز كان في أوروبا وتحدث معي عن عدة عروض، هناك خيارات سنحللها لننتقي الأفضل، أشعر بالهدوء وأفكر وأسأل الله أن يساعدني على اتخاذ القرار الأنسب".

وشارك خوان كوادرادو (35 عاما) في 314 مباراة بقميص "البيانكونيري"، سجل خلالها 26 هدفا، إضافة إلى 65 تمريرة حاسمة، وتوج مع يوفنتوس بلقب بطل الدوري الإيطالي 5 مرات، وكأس إيطاليا 4 مرات، إضافة إلى لقبين لكأس السوبر المحلي، والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا 2017.

المصدر: وسائل إعلام