ليفاندوفسكي يرد على عرض مغر من الدوري السعودي

أفادت تقارير صحفية بأن النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة، رفض عروضا مغرية من أندية سعودية للالتحاق بصفوفها خلال فترة الانتقالات الصيفة الحالية 2023.

وانضم روبرت ليفاندوفسكي (34 عاما) إلى صفوف برشلونة صيف العام الماضي، قادما من بايرن ميونيخ الألماني مقابل 45 مليون يورو، بموجب عقد يمتد حتى عام 2026.

وأكد موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي في تقرير له يوم الأحد، أن ليفاندوفسكي حسم مستقبله بشكل نهائي، حيث قرر البقاء في برشلونة رغم تلقيه عرضا مغريا بمزايا مالية ضخمة في الأيام الماضية من نادٍ سعودي لم يكشف عن هويته.

ويأتي ذلك بعد تصريحات أدلى بها النجم البولندي لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في يونيو الماضي، حيث أشار فيها إلى رغبته في الاعتزال مع فريقه الحالي برشلونة، معتبرا أن مسيرته "على وشك الانتهاء" بسبب تقدمه النسبي في السن.

وأحرز روبرت ليفاندوفسكي لقب هداف الدوري الإسباني في أول مواسمه مع الـ"بلوغرانا" برصيد 33 هدفا، كما صنع 8 أهداف أخرى ليساهم في تتويج الفريق الكتالوني بلقب بطل "الليغا" أيضا.

المصدر: وسائل إعلام