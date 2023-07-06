بمباركة من رونالدو.. نادي النصر السعودي يعلن رسميا التعاقد مع المدرب كاسترو

أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، التعاقد رسميا مع البرتغالي لويس كاسترو، للإشراف على تدريب نادي "العالمي" بعقد يمتد إلى عام 2025.

واستغنى نادي النصر عن خدمات مدربه السابق، رودي غارسيا، قبل نهاية الموسم المنصرم 2022-2023، بسبب تراجع نتائج "العالمي"، بالرغم من ضم النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في يناير 2023.

وقال نادي النصر عبر حسابه على منصة "تويتر" إن "السيد لويس كاسترو مدربا للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وذلك بعقد يمتد حتى 2025. تمنياتنا بالتوفيق له ولطاقمه في مشوارهم مع العالمي".

السيد لويس كاسترو مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي #النصر ✍️

وذلك بعقد يمتد حتى 2025 💛



تمنياتنا بالتوفيق له ولطاقمه في مشوارهم مع العالمي بإذن الله 🙏 pic.twitter.com/GvZ89dMi48 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 6, 2023

ونشر النادي السعودي أيضا مقطع فيديو عبر حسابه، يظهر لقاء كاسترو مع أفراد الفريق، والتحاقه بمعسكر "العالمي" التحضيري المقام في البرتغال.

🎬 اليـوم الأول لمـدرب #العالمي 💛

السيد لويس كاسترو يبـدأ مهام عمله 🙏#النصر_في_البرتغالpic.twitter.com/MMEbHLS2ec — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 6, 2023

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وتولى لويس كاسترو مهمة تدريب نادي بوتافوغو البرازيلي في مارس 2022، حيث قاده في هذا الموسم لاعتلاء صدارة سلم ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعد مرور 13 جولة.

وسبق للويس كاسترو (61 عاماً) أن أشرف على تدريب كل من أندية، بورتو وريو أفي وتشافيس وفيتوريا دي غيماريش في البرتغال وشاختيور دونيتسك والدحيل القطري.

المصدر: وكالات