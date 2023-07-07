"رونالدو" تونس إلى ثالث أدوار ويمبلدون (فيديو)

بلغت النجمة التونسية أنس جابر الدور الثالث لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، التي تقام على الملاعب العشبية، وتبلغ جوائزها أكثر من 44 مليون جنيه إسترليني.

وحققت أنس جابر المصنفة السادسة عالميا، فوزا سهلا على الصينية زهوتشان باي، بمجموعتين متتاليتين، وبنتيجة واحدة (6-1) و(6-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، واستغرقت 45 دقيقة فقط.

Ons a mission 😤@Ons_Jabeur comfortably gets past Zhuoxuan Bai in straight sets, 6-1, 6-1 #Wimbledonpic.twitter.com/8mtdl2MSAR — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2023

"I'm glad my husband let me give him a hug" 😅



From David Beckham to skiing, there is never a dull moment when @Ons_Jabeur is behind the mic 🤣#Wimbledonpic.twitter.com/OXzoKum7OF — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2023

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وستكون أنس جابر (28 عاما) في الدور الثالث للبطولة، على موعد مع الكندية بيانكا أندريسكو، التي تغلبت بدورها على الأوكرانية ماغدلينا كالينينا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي (6-2) و(4-6) و(7-6).

وكانت النجمة التونسية قد أدلت بتصريحات مثيرة وطريفة، بعد فوزها في مباراتها الأولى ضمن البطولة، بقولها "أعشق كرة القدم. وعندما ألعب في مثل هذه الملاعب (ملاعب ويمبلدون العشبية) أشعر وكأنني أخوض مباراة كرة قدم، ولهذا السبب أتظاهر بأنني كريستيانو رونالدو من يلعب هنا".

المصدر: RT