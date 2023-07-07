شاهد.. ردة فعل لاعبة خاسرة على تهنئة صحفي لها بالفوز!

هنأ صحفي اللاعبة الإسبانية باولا بادوسا، بالفوز، رغم انسحابها من مباراتها في الدوري الثاني لبطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى المقامة على الملاعب العشبية.

وانسحبت اللاعبة الإسبانية بسبب الإصابة من مباراتها أمام منافستها الأوكرانية، مارتا كوستيوك، بعد خسارتها في المجموعة الأولى بشوطين مقابل ستة أشواط، كما كانت متأخرة في الثانية بشوط مقابل واحد.

Mucho ánimo @paulabadosa

Se tiene que retirar la española por la lesión que sufre en la espalda. #LaPistaDelTenis#Wimbledonpic.twitter.com/pgkE6tY1gw — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) July 7, 2023

وقال الصحفي "مبروك الفوز" خلال المؤتمر الصحفي.

فردت باولا بادوسا جيلبرت قائلة "لقد خسرت!"

وأضافت بعد سؤالها عن مستوى لياقتها البدنية وثقتها بنفسها "لمعلوماتك، لقد خسرت للتو. لم أفز. هكذا إذا هكذا".

وعلق المشرف على المؤتمر الصحفي قائلا "إنها لم تفز".

When the interviewer thinks you've won... but you didn't 😬



This was one awkward press conference for Paula Badosa #Wimbledonpic.twitter.com/sz7UrATG8p — BBC Sport (@BBCSport) July 7, 2023

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أما مارتا كوستيوك (21 عاما)، فقد ضربت موعدا في الدور الثالث من بطولة ويمبلدون، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 44 مليون جنيه إسترليني مع الأمريكية ماديسون كيز، التي تغلبت بدورها على السويسرية فيكتوريا غولبيتش بمجموعتين من دون رد، بواقع (7-5) و(6-3) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة.

المصدر: RT