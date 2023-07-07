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شاهد.. ردة فعل لاعبة خاسرة على تهنئة صحفي لها بالفوز!

الرياضة

شاهد.. ردة فعل لاعبة خاسرة على تهنئة صحفي لها بالفوز!
AP /Alberto Pezzali
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هنأ صحفي اللاعبة الإسبانية باولا بادوسا، بالفوز، رغم انسحابها من مباراتها في الدوري الثاني لبطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى المقامة على الملاعب العشبية.

وانسحبت اللاعبة الإسبانية بسبب الإصابة من مباراتها أمام منافستها الأوكرانية، مارتا كوستيوك، بعد خسارتها في المجموعة الأولى بشوطين مقابل ستة أشواط، كما كانت متأخرة في الثانية بشوط مقابل واحد.

شاهد.. ردة فعل لاعبة خاسرة على تهنئة صحفي لها بالفوز!

وقال الصحفي "مبروك الفوز" خلال المؤتمر الصحفي.

فردت باولا بادوسا جيلبرت قائلة "لقد خسرت!"

وأضافت بعد سؤالها عن مستوى لياقتها البدنية وثقتها بنفسها "لمعلوماتك، لقد خسرت للتو. لم أفز. هكذا إذا هكذا".

وعلق المشرف على المؤتمر الصحفي قائلا "إنها لم تفز".

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أما مارتا كوستيوك (21 عاما)، فقد ضربت موعدا في الدور الثالث من بطولة ويمبلدون، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 44 مليون جنيه إسترليني مع الأمريكية ماديسون كيز، التي تغلبت بدورها على السويسرية فيكتوريا غولبيتش بمجموعتين من دون رد، بواقع (7-5) و(6-3) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة.

المصدر: RT 

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