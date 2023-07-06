شاهد.. باكورة المفاجآت الكبرى في ويمبلدون

ودع النجم النرويجي كاسبر رود، بطولة ويمبلدون الإنجليزية مبكرا، ثالث البطولات الأربع الكبرى للتنس المقامة على الملاعب العشبية، وتبلغ جوائزها أكثر من 44 مليون جنيه إسترليني.

وجاء خروج رود على يد صاحب الأرض البريطاني ليام برودي، إثر هزيمته أمامه بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، تفاصيلها كالتالي: (4-6) و(6-3) و(6-4) و(3-6) و(0-6) في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري الثاني من البطولة.

Listen to that Centre Court noise! 🔊



A magic moment for Great Britain's @LiamBroady! What a final set to see off Casper Ruud! 👏🇬🇧#Wimbledonpic.twitter.com/tFPSkb1PKj — Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2023

"Chill out a bit!" 🤣@LiamBroady's comments to his Mum before beating Casper Ruud are brilliant!#Wimbledonpic.twitter.com/OKLeq1hmnT — Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2023

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وضرب ليام برودي (29 عاما) موعدا في الدور الثالث، مع الكندي دينيس شابوفالوف، الذي تغلب بدوره على الفرنسي غريغوري باريري بثلاث مجموعات من دون رد، بواقع (6-3) و(6-4) و(7-6).

ويذكر أن كاسبر رود (24 عاما) بلغ نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثاني البطولات الأربع الكبرى، التي تقام على ملاعب "رولان غاروس" الرملية في النسختين الماضيتين، حيث خسر في المرتين أمام كل من النجم الإسباني رافائيل نادال 2022، والصربي نوفاك دجوكوفيتش 2023.

المصدر: RT