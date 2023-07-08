الروسي مدفيديف يواصل مشواره في ويمبلدون (فيديو)

بلغ الروسي دانييل مدفيديف الدور الرابع لبطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، المقامة على الملاعب العشبية، ويبلغ مجموع جوائزها أكثر من 44 مليون جنيه إسترليني.

وجاء تأهل مدفيديف على حساب الهنغاري، مارتون فوسوفيكس، إثر فوزه عليه بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي (4-6) و(6-3) و(6-4) و(6-3) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت واستغرقت ثلاث ساعات وخمس دقائق.

"Oh, you are kidding me" 😳



How on earth did @DaniilMedwed get to that ball 😮‍💨#Wimbledonpic.twitter.com/CV2sl3QDuI — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2023

Back into the Round of 16 💪



No.3 seed @DaniilMedwed overcomes Marton Fucsovics in an entertaining four-set match, 4-6, 6-3, 6-4, 6-4#Wimbledonpic.twitter.com/0RnRVs8Ifh — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2023

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وضرب دانييل مدفيديف (26 عاما) موعدا في الدور الرابع للبطولة مع التشيكي إيرجي ليتشكا، الذي تغلب بدوره على الأمريكي تومي بول، بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، بنتيجة (6-2) و(7-6) و(6-7) و(6-7) و(6-2).

المصدر: RT