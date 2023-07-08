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الروسي مدفيديف يواصل مشواره في ويمبلدون (فيديو)

الرياضة

الروسي مدفيديف يواصل مشواره في ويمبلدون (فيديو)
AFP /SEBASTIEN BOZON
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بلغ الروسي دانييل مدفيديف الدور الرابع لبطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، المقامة على الملاعب العشبية، ويبلغ مجموع جوائزها أكثر من 44 مليون جنيه إسترليني.

وجاء تأهل مدفيديف على حساب الهنغاري، مارتون فوسوفيكس، إثر فوزه عليه بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي (4-6) و(6-3) و(6-4) و(6-3) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت واستغرقت ثلاث ساعات وخمس دقائق.

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وضرب دانييل مدفيديف (26 عاما) موعدا في الدور الرابع للبطولة مع التشيكي إيرجي ليتشكا، الذي تغلب بدوره على الأمريكي تومي بول، بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، بنتيجة (6-2) و(7-6) و(6-7) و(6-7) و(6-2).

المصدر: RT 

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