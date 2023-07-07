حفيد "الإغريق" تسيتسيباس يخرج من عنق الزجاجة (فيديو)

نجا النجم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس من كمين النجم البريطاني المخضرم آندي موراي في المباراة التي جمعتهما ضمن الدور الثاني لبطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.

وحسم ستيفانوس تسيتسيباس نتيجة المجموعة الأولى لصالحه في الشوط الثالث عشر الفاصل، لكن المخضرم آندي موراي (36 عاما) ضرب بقوة وفاز بالمجموعتين التاليتين بواقع (7-6) و(6-4)، قبل أن يعود اليوناني من بعيد ويحسم نتيجة الجولتين الرابعة والخامسة لصالحه، بواقع و(7-6) و(6-4) في مباراة ماراطونية بدأت يوم الخميس واستكملت اليوم الجمعة، لتوقفها بسبب الأمطار، كما أمضى اللاعبان 4 ساعات و40 دقيقة في الملعب.

A Centre Court debut to savour 🙌@steftsitsipas comes from two sets down to beat Andy Murray 7-6(3), 6-7(2), 4-6, 7-6(3), 6-4#Wimbledonpic.twitter.com/FNfG3cocQC — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2023

Centre Court rises for one of its favourite champions 👏



Thank you for another classic match, @andy_murray.#Wimbledonpic.twitter.com/2SMMxz1hmg — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2023

"They are the reason I'm the player I am today"@steftsitsipas pays his respect to our past four champions#Wimbledonpic.twitter.com/4K96CpgHDC — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2023

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وسيكون ستيفانوس تسيتسيباس (24 عاما) على موعد في الدور الثالث للبطولة، التي تقام مبارياتها على الملاعب العشبية ويبلغ مجموع جوائزها أكثر من 44 مليون جنيه إسترليني، مع الصربي لاسلو ديريه، الذي تغلب بدوره على الأمريكي بن شيلتون، بثلاث مجموعات لواحدة، تفاصيلها كالتالي (3-6) و(6-3) و(7-6) و(6-3).

المصدر: RT