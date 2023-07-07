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حفيد "الإغريق" تسيتسيباس يخرج من عنق الزجاجة (فيديو)

الرياضة

حفيد
AFP /SEBASTIEN BOZON
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نجا النجم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس من كمين النجم البريطاني المخضرم آندي موراي في المباراة التي جمعتهما ضمن الدور الثاني لبطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.

وحسم ستيفانوس تسيتسيباس نتيجة المجموعة الأولى لصالحه في الشوط الثالث عشر الفاصل، لكن المخضرم آندي موراي (36 عاما) ضرب بقوة وفاز بالمجموعتين التاليتين بواقع (7-6) و(6-4)، قبل أن يعود اليوناني من بعيد ويحسم نتيجة الجولتين الرابعة والخامسة لصالحه، بواقع و(7-6) و(6-4) في مباراة ماراطونية بدأت يوم الخميس واستكملت اليوم الجمعة، لتوقفها بسبب الأمطار، كما أمضى اللاعبان 4 ساعات و40 دقيقة في الملعب.

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وسيكون ستيفانوس تسيتسيباس (24 عاما) على موعد في الدور الثالث للبطولة، التي تقام مبارياتها على الملاعب العشبية ويبلغ مجموع جوائزها أكثر من 44 مليون جنيه إسترليني، مع الصربي لاسلو ديريه، الذي تغلب بدوره على الأمريكي بن شيلتون، بثلاث مجموعات لواحدة، تفاصيلها كالتالي (3-6) و(6-3) و(7-6) و(6-3).

المصدر: RT 

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