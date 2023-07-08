مصر تتلقى ضربة موجعة أمام المغرب في نهائي كأس إفريقيا "فيديو"

تعرض اللاعب المصري، محمود صابر، للطرد أمام نظيره المغربي مساء يوم السبت، خلال المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم (تحت 23 عاما).

وأشهر حكم الساحة البطاقة الحمراء في وجه محمود صابر لتدخله بقوة ضد اللاعب المغربي عبد الصمد الزلزولي عند الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول، بعد العودة إلى تقنية الفيديو "VAR".

أنت الحكم.. هل استحق محمود صابر الطرد أمام المغرب في تلك اللقطة؟ 🤔 pic.twitter.com/BVLSghmmmi — Yallakora (@Yallakoranow) July 8, 2023

وجاء ذلك بعد تسجيل محمود صابر هدف التقدم لمنتخب بلاده، بتسديدة قوية لا تُصد ولا تُرد من خارج منطقة الجزاء مبكرا، مع مرور 10 دقائق من انطلاق اللقاء في "المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله" بالعاصمة المغربية الرباط.

هدف منتخب مصر الصاروخي منذ قليل في منتخب المغرب ! 😲pic.twitter.com/wm5QjuLDd7 — Screen Mix (@ScreenMix) July 8, 2023

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المصدر: RT