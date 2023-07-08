اعتماد نظام جديد في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم

اتخذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرارا رسميا بإلغاء المرحلة التمهيدية الإضافية الثانية من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك بداية من النسخة المقبلة.

ويدرس الـ"كاف" في الوقت الحالي، بعض القرارات الخاصة بالبطولات الإفريقية، سواء في نظامها أو مواعيدها.

يأتي ذلك في إطار الاستعداد لإقامة منافسات النسخة الأولى من بطولة دوري السوبر الإفريقي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وأصدر الاتحاد الإفريقي بيانا رسميا، مساء اليوم الجمعة، أكد خلاله إلغاء المرحلة التمهيدية الإضافية الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية، وأوضح أنه يعني أن الأندية الـ16 الفائزة بالدور التمهيدي الأول، ستتأهل مباشرة لمرحلة المجموعات من البطولة الإفريقية.

من جهة أخرى، ستفقد الفرق الخاسرة في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، ميزة التحول مباشرة إلى كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن كافة التفاصيل الخاصة بالبطولات الإفريقية خلال الأيام المقبلة.

ويذكر أن بطولة دوري السوبر الإفريقي ستقام بمشاركة 8 أندية من كبار القارة، من بينها 3 فرق عربية، هي الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.

ويشارك في البطولة أيضا كل من "ماميلودي صن داونز" الجنوب إفريقي و"إنيمبا" النيجيري و"سيمبا" التنزاني و"بيترو أتلتيكو" الأنغولي و"مازيمبي" الكونغولي.

المصدر: وكالات