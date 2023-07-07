بطولة جديدة بين الـ"يويفا" واتحاد أمريكا الجنوبية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ونظيره الأمريكي الجنوبي، إطلاق نسخة تجريبية من بطولة "تحدي الأندية" الجديدة، التي ستقام للمرة الأولى خلال العام الجاري.

ويرتقب أن تجري المباراة المرتقبة على لقب النسخة الأولى "التجريبية" من بطولة "تحدي الأندية" يوم 19 يوليو 2023، بين فريقي إشبيلية الإسباني، بطل الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، ونادي "إنديبندينتي ديل فالي" الإكوادوري، بطل كأس "سود أمريكانا" 2022.

وأعلن اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" في بيان أن البطولة، التي ستكون من مباراة واحدة لمدة 90 دقيقة فقط، ستجمع بين بطل الدوري الأوروبي لموسم 2022-2023 وبطل كأس سود أمريكانا 2022.

وأضاف البيان أن المباراة، التي ستقام على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" في مدينة إشبيلية الإسبانية، لن تشهد وقتا إضافيا، حيث سيتجه الفريقان مباشرة إلى ركلات الترجيح، في حال انقضاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل.

وسيحصل الفريق الفائز على درع وميداليات مصممة خصيصا للمناسبة، بينما سيتم تعيين الحكام من قبل الاتحاد الأوروبي "يويفا".

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ونظيره الأمريكي الجنوبي، قد تعاونا خلال وقت سابق أيضا، أين نظما بطولة "النهائي الكبير" التي تجمع بين بطلي كأس أمم أوروبا لكرة القدم وبطل "كوبا أمريكا"، فيما أقيمت لأول مرة في عام 2022 وتوج بها المنتخب الأرجنتيني على حساب نظيره الإيطالي.

المصدر: وكالات