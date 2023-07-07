الـ"يويفا" يثلج صدور عشاق ميلان بقرار جديد حول البطولات الأوروبية

اتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرارا جديدا بشأن الأندية المشاركة في بطولات الأندية بالقارة العجوز، بدءا من الموسم المقبل 2023-2024.

ووافق الـ"يويفا" بشكل رسمي على مشاركة كل من "أستون فيلا" الإنجليزي و"فيتور غيمارايش" البرتغالي و"برايتون" الإنجليزي و"ريال يونيون سان خيلويزي" البلجيكي، و"ميلان" الإيطالي و"تولوز" الفرنسي، في بطولاته خلال الطبعات الجديدة.

ويأتي هذا القرار رغم أن ملكية تلك الأندية تعود لنفس المالك، بينما كانت الغرفة الأولى للمراقبة المالية على أندية الـ"يويفا" قد شرعت في إجراءات ضدها بخصوص تعارض محتمل مع قاعدة تعدد ملاك الأندية بموجب المادة الخامسة من لائحة بطولات أندية أوروبا.

ويمنع الاتحاد الأوروبي إمكانية خوض ناديين أو أكثر، تديرها نفس الشركة أو نفس الملاك للبطولات الأوروبية في نفس الوقت.

ووجد الـ"يويفا" هذه الحالات مع "أستون فيلا" و"فيتوريا" و"برايتون" و"يونيون سان خيلويزي" و"ميلان" و"تولوز"، قبل أن يسمح لها جميعا بالمشاركة في بطولاته خلال الموسم الجديد.

وأشارت الهيئة الأوروبية رغم ذلك إلى أن الغرفة الأولى وافقت على قبول الأندية المذكورة أعلاه في مسابقات أندية الـ"يويفا" لموسم 2023-2024، بعد التحقق من "التغييرات المهمة التي أجريت من جانب الأندية والمستثمرين المرتبطين بها"، حيث يبرز، من بين التغييرات، الالتزام بعدم قيام أي طرف بالسيطرة أو التأثير بشكل حاسم على أكثر من ناد في مسابقة أندية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

المصدر: وكالات