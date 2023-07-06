الدينامو في الدوحة.. الوكرة القطري يضم المصري حمدي فتحي

أعلن نادي الوكرة الناشط في دوري نجوم قطر لكرة القدم، اليوم الخميس، التعاقد رسميا مع المصري حمدي فتحي، بعقد يمتد لمدة أربعة مواسم، قادما من نادي الأهلي المصري.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الوكرة على موقع "تويتر" صورة لحمدي فتحي، وعلق عليه، بالقول: "حمدي فتحي وكراوي بعقد يمتد لأربعة مواسم".

رسميا .. حمدي فتحي وكراوي بعقد يمتد لأربعة مواسم. pic.twitter.com/z1YVNrmto0 — نادي الوكـرة الرياضي (@alwakrah_sc) July 6, 2023

الدينامو في الدوحة pic.twitter.com/5Imdn4cMiu — نادي الوكـرة الرياضي (@alwakrah_sc) July 4, 2023

اختتمت فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم اللاعب المصري حمدي فتحي للجمهور ووسائل الإعلام، والذي شهد الإعلان رسميا عن انضمامه لقائمة المحترفين بقلعة الموج الأزرق. pic.twitter.com/dhjHKrspxv — نادي الوكـرة الرياضي (@alwakrah_sc) July 6, 2023

وكان نادي الأهلي قد حرص على وداع وشكر لاعبه حمدي فتحي، الذي قرر الرحيل عن صفوف "المارد الأحمر"، والاحتراف في دوري نجوم قطري لكرة القدم مع نادي الوكرة.

ونشر الأهلي، عبر حسابه على موقع "تويتر"، صورة لحمدي فتحي، البالغ من العمر 28 عاما، برفقة البطولات قائلا "شكرا حمدي فتحي".

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وبدأ حمدي فتحي مشواره مع نادي ألعاب دمنهور، قبل أن ينتقل إلى صفوف فريق إنبي، كما لعب موسما مع نادي بتروجيت على سبيل الإعارة، قبل أن ينتقل إلى صفوف نادي الأهلي في عام 2019. ومنذ ذلك الحين، شارك في 152 مباراة مع "المارد الأحمر" بمختلف المسابقات، حيث سجل خلالها 14 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة.

وحقق اللاعب مع الأهلي لقبين لكل من الدوري المصري وكأس مصر، فضلا عن ثلاثة ألقاب للسوبر المصري، وثلاثة ألقاب لدوري أبطال إفريقيا ولقبين للسوبر الإفريقي.

المصدر: وكالات